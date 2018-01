Hrvaška trgovina Lonci in poklopci (by Bajde), ki se lahko pohvali s širokim naborom kulinaričnih izdelkov tako za domače uporabnike kot za izkušene profesionalce, je zdaj odprta tudi v Ljubljani. V popolnoma prenovljenih prostorih, tik ob nekoč priljubljeni ljubljanski kavarni Evropa, ponuja pester izbor izdelkov za strastne gurmane in tudi za tiste, ki veliko dajo predvsem na lep videz.

Svetovno priznane znamke »Lahko se pohvalimo z okoli 30 svetovno priznanimi blagovnimi znamkami, kot so vrhunski japonski noži Kai, kozarci Leonardo, posoda in ponve De Buyer ter lastni izdelki Lonci in poklopci by Bajde,« pove med sprehodom po trgovini vodja poslovalnice Meri Sarajlija. Trgovina, ki se razprostira na 180 kvadratnih metrih, ponuja med ogledom veliko intime, usposobljeni prodajalci pa pomoč pri nakupih, pri katerih se je tako rekoč težko vzdržati. »Vsekakor je nakup pri nas posebno doživetje, izbira izdelkov pa izredno kakovostna,« zagotavlja sogovornica in pokaže na polico z lesenimi deskami za rezanje, ki bi jih človek imel raje za okras kot za uporabo. »Vse več izdelkov izdelujemo pod blagovno znamko Lonci in poklopci by Bajde. Inovativne deske in držalo za pršut so narejeni iz orehovega lesa iz Hrvaške, posode iz oljčnega lesa,« pojasnjuje Meri Sarajlija, ki na vprašanje o slovenskih znamkah odgovori: »Izbrane znamke zagovarjajo odlično kakovost za dobro ceno. Seveda je želja, da v ponudbo vključimo tudi slovenske znamke, saj po tem sprašujejo tudi številni turisti, ki obiščejo našo trgovino.«