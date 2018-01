S tem pa niso pridobili samo 26 pokritih kvadratnih metrov, temveč so izboljšali poslovno in odnosno kulturo v podjetju.

Vloga lesene enote je v komunikaciji in dopolnjevanju Enota je locirana v parcelni vogal industrijske cone podjetja. Dopolnjuje proizvodne hale in odprto letno kuhinjo ter s svojo namembnostjo komunicira z dogajanjem v okolju (ljudje, podnebje, promet). Zaradi postavitve v previsni teren in želene konstrukcijske trdnosti enote je bilo treba pripraviti nosilno podlago, ki smo jo dosegli z vgradnjo armature v zgornjem in spodnjem delu betonske plošče. Statičnost in zavetrovanje objekta smo rešili s podeskano zadnjo steno in stebriščnimi okrepitvami. Enota je v celoti zgrajena iz lepljencev smrekovega lesa, na podlago pritrjena s sidri L, pokrita s PVC-folijo ter zaključena s pločevino. Ker se podjetje ukvarja s sodobnimi tehnologijami recikliranja plastike, so v odprtine enote vgradili svoj material.

Prednosti lesene enote in-out Najpomembnejše udobje enote je sistem in-out, ki se prilagaja zunanjim vremenskim pogojem in potrebam uporabnikov. Ob nizkem zimskem soncu lahko skozi odprtine koristite sončno toploto, zapirate se ob burji in dežju ali pa zračite in zasenčite pri poletni pripeki. Gradnja montažne enote je hitra in trajnostna, zaradi nezahtevnosti objekta pa je enostavno pridobiti gradbeno dovoljenje. Začetek bivanja je takoj po zgraditvi, saj za objekt ne potrebujete uporabnega dovoljenja. S postavitvijo robustnih sedežnih garnitur s koši za smeti in pepelniki pa smo opremljeno enoto približali vsem, ki jo uporabljajo.

Za kaj vse bi lahko uporabljali leseno enoto in-out na domačem vrtu? Leseno enoto lahko postavite kot sekundarni objekt pri hiši. Za izboljšanje počutja jo v prostem času koristite kot poletno kuhinjo z jedilnico, vrtni fitnes, sobo za goste, glasbeni studio z vadnico, vrtno lopo, ambientalni paviljon, otroško igralnico, velnes s savno in džakuzijem ali meditativno hišico pod drevesom. Za »deloholike«, ki ustvarjate tudi in predvsem doma, pa leseno enoto lahko spremenimo v domačo vrtno pisarno. Delovno okolje odmaknete od hrupa primarne enote in z umestitvijo v naravo izboljšate produktivnost. Z izolacijo, vgradnjo elektrike in ogrevalnih teles pa udobje bivanja in ustvarjalnega počutja podaljšate skozi vse leto. Špela Pavlič Kos in Jože Kos Foto: Mizarstvo Kos