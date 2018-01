Baklasta lilija Baklasta lilija ali knifofija je šopasto razrasla rastlina s travasto razraslimi zimzelenimi listi. Iz šopov listja poženejo krepka visoka stebla, na vrhu katerih se razvijejo velika grozdasta socvetja. Posamični cvetovi v socvetju so dolgi, cevasti in povešeni. Socvetje je večinoma dvobarvno in kombinacija toplih barv: rumene, rdeče, oranžne ali celo bolj nežne bele in krem. V vrtovih gojimo predvsem križance. Med naravnimi vrstami je poznana grozdasta knifofija (K. uvaria), ki zraste do 35 cm visoko in cveti od junija do oktobra. In če grm dobro pripravimo in ga zaščitimo pred vlago, lahko v njegovi lepoti uživamo tudi v zimskem času. Raste na dolgih steblih, cvet pa je videti kot majhne barvne cevi. Ker ima rad veliko prostora, ga je treba posaditi v precej velikem loncu.

Mačehe V vrtu bodo mačehe najbolj prišle do izraza na obrobkih, v ospredju zimzelenega grmičevja in na gredicah. Vmes pa lahko postavimo tudi kakšno posodo z nasadom mačeh. Poleg vrta lahko mačehe posadimo tudi v balkonska in okenska korita ter občudujemo njihove obraze kar iz tople sobe. V oktobru, ko počasi pospravljamo balkonske rože, nam mačehe lahko lepo popestrijo balkone in okna. Novost pri nas so viseče mačehe, ki obdajo viseče košare z bujnim cvetjem, še vedno pa so mačehe tudi ena glavnih cvetlic za ureditev grobov.

Resa Najprej razčistimo: vresa (Calluna vulgaris) ali resa? Na prvi vtis sta si podobni, pa vendar nista sorodni. V okrasnem svetu je znanih kar nekaj vrst in še več kultivarjev rese. Toliko jih je, da s cvetjem »pokrijejo« prav vse mesece v letu. Večini prija kisla prst, a so tudi izjeme, ki jih lahko sadimo v apnena tla. Najbolj razširjena je spomladanska resa (Erica carnea), ki cveti od januarja do maja. Prikupen grmiček s pokončnimi, kipečimi poganjki zraste 20–35 cm visoko. Ta vrsta prenaša apnena tla, zato jo lahko posadimo skoraj v vsak vrt. Sorte spomladanske rese imajo lahko tudi zlato rumene oziroma bronaste liste. Cvetijo v različnih odtenkih rožnate in rdeče, pa tudi v beli barvi. Jeseni lahko kupimo tudi reso Erica darleyensis (križanec med vrstama Erica carnea in Erica erigena, doma je v Španiji in južni Franciji). Cveti od novembra do konca pomladi in je nekoliko višje rasti kot spomladanska resa. Proti zimskemu mrazu je slabše odporna.