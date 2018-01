V domači delavnici vsak počne, kar ga je volja. Intenzivnost dela je manjša kot pri poklicnem delu, vendar pa so lahko odsotnost izkušenj, nepoznavanje orodja in pogosto menjavanje strojev razlog za nesrečo. K delu v delavnici, na travniku ali v gozdu zato pristopimo odgovorno in z mislijo na uporabo, ki ne bo predstavljala nevarnosti nam ali okolici. Zaščita vida, sluha in telesa naj bo prvi pogoj za delo.

Ne odstranjujte ščitnikov Pogost vir resnih poškodb so električne naprave – vrtalniki, žage, brusilke. Uporabljati jih moramo v skladu z njihovim namenom in na način, kot ga predpisuje proizvajalec. Morebitne prilagoditve in »izboljšave«, s katerimi si olajšamo delo, so močno odsvetovane, saj neredko nasprotujejo načelom varnega dela. Odstranjevanje ščitnikov in podobni nesmisli z namenom večje uporabnosti se lahko končajo tragično. Pogost poseg v namizno krožno žago je na primer odstranitev ščitnika, kar predstavlja veliko tveganje. Takšna je ponavadi tudi konstrukcija doma izdelanih krožnih žag za drva, ki so prav zaradi izpostavljenega rezila izjemno nevarno orodje, ki lahko v primeru izgube ravnotežja ali zdrsa roke povzroči hude poškodbe.

Tudi majhne poškodbe so lahko velik problem Pri uporabi žage se izogibajmo ravnini, po kateri poteka rezilo. Med žaganjem nikoli ne stojmo pred žago ali neposredno za njo, da se v primeru povratnega udarca ali odbitega lesa hitreje umaknemo. Pri žaganju z motorno žago se ne sklanjajmo nad meč žage, temveč pokleknimo za žago. Pri podolžnem rezu z namizno krožno žago je posebno nevaren povratni udarec lesa, do katerega pride, če se delček lesa zagozdi med list in obdelovanec. Desko v tem primeru izstreli nazaj z nevarno hitrostjo, tako da dobimo pri nepravilni postavitvi močan udarec v trebuh, ki lahko povzroči celo notranje poškodbe. Zaradi različne trdote lesa, grč in poteka vlaken je les namreč precej nepredvidljiv material, povratni udarci pa so lahko zelo nevarni. Izogibanje nevarni liniji naj sicer velja za vsa rezila – tudi pri rezanju s tapetniškim »olfa« nožem bodimo previdni, kam postavimo prste. Manjše ureznine, praske in udarci so med delom precej pogosti, a neprijetni in moteči – delo z zaščitnimi rokavicami in drugo opremo je zato tudi bolj učinkovito, saj z njimi zmanjšamo število prekinitev dela zaradi manjših nezgod.

Zaščitite oči Zaščita oči je nujna pri obdelavi kovine, a je priporočljiva tudi pri delu z drugimi materiali. Medtem ko lahko že majhen kovinski opilek povzroči resne poškodbe očesa, je lesni prah v očesu najpogosteje samo zelo moteč. Neprijeten tujek v očesu moti in jemlje pozornost, zaradi njega prekinemo delo in smo manj osredotočeni na pravilno tehniko. Prizor, ko so priprte oči edini ukrep proti letečim delcem, pa je žal vseeno prepogost, pa naj gre za košnjo z motorno koso, žaganje lesa ali brušenje kovine. Pri obdelavi vseh materialov nastajajo prašni delci, ki z visoko hitrostjo letijo v nepredvidljive smeri. Enostavna zaščitna očala so cenen pripomoček, prav tako dostopnih cen pa so tudi boljši modeli, ki uporabo približajo z udobnim nošenjem in nenazadnje privlačnejšim videzom.

Poškodbe sluha ostanejo za vedno Poškodba sluha je nepopravljivo zdravstveno stanje, do katerega lahko privede trenuten zvok ali pa je rezultat dolgotrajnejše izpostavljenosti. To pomeni, da lahko tudi pri hrupu, ki se nam zdi sprejemljiv za normalno delo, privede do poškodb. Kotne brusilke, krožne žage ter glasni dvotaktni motorji so najpogostejši primeri takšne izpostavljenosti. Za zaščito sluha najpogosteje uporabljamo plastične glušnike s penastimi blažilniki zvoka, nekateri modeli imajo celo vgrajeno anteno in omogočajo, da med delom poslušamo radijske postaje. Poceni rešitev so tudi penasti čepki ali tisti iz umetnih mas, ki so namenjeni večkratni uporabi. Na pravilno uporabo in nošenje se moramo malo navaditi, sčasoma pa nam postanejo dovolj udobni, da tako rekoč pozabimo, da jih nosimo.