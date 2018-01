Ko kupujete kuhinjo, se morate najprej odločiti, kakšno pravzaprav želite: gotovo kuhinjo ali kuhinjo po naročilu. Razlike med njimi zagotovo so – tako v kakovosti, garanciji in nenazadnje v samem videzu …

Če ima prostor nehvaležne dimenzije ali preprosto želite kuhinjo, ki bo izpolnila vse vaše želje, pričakovanja, se boste zagotovo odločili za kuhinjo po naročilu. Ponudba kuhinj po meri oziroma naročilu je velika, izbrati pravo pomoč pa skoraj že izziv. S tem se strinja tudi Hočevar, ki svetuje, da kupci najprej preverijo reference že izpeljanih projektov, štejejo tudi priporočila, ki se širijo ustno. »Ali se bo stranka odločila sodelovati z izbranim ponudnikom, pa je odvisno predvsem od uvodnega sestanka. Odločilna je zagotovo tudi kemija,« pravi Hočevar, čigar salon Elementare ponuja pester izbor visokokakovostnih kuhinj Stosa, Arrital, Valcucine in Lago.

Pomembna je funkcionalnost kuhinje

Kot rad pove sogovornik, je nakup kuhinje izpit. »Če ga že prvič ne opravimo z odliko, je pot popravnega izpita zelo draga. Prav tako se na to pot podajo le redki,« je slikovit sogovornik, ki ob tem odkrito prizna, da bo le strokovnjak, ki pozna zakonitosti ergonomije in spremlja sodobne trende, pri materialih in tehnologiji veliko lažje predlagal funkcionalno in estetsko optimalno rešitev kuhinje. »Prav tako ne smemo zanemariti tehničnih izboljšav in seveda samih materialov, ki jim sledijo sodobni trendi. Prostor je treba obravnavati kot celoto, kadar je kuhinja umeščena v bivalni prostor, ki vključuje jedilnico in dnevno sobo.«