Od oživljenih retro barv, kot je zažgano oranžna, in tople palete rožnatih, rjavih in vijoličnih odtenkov do bogato rdeče, drzne fuksije, vpadljivo turkizne in črne – modni barvni toni leta 2018 so preprosto fantastični, barvne kombinacije pa izzivalne. Bogati in zgoščeni odtenki v barvi draguljev, ki so ravno na nasprotni strani barvne lestvice kot nevtralni, so dobrodošla sprememba pri urejanju prostorov, ki potrebujejo barvni poudarek. Po vrsti let, ko so sta bili v ospredju siva in sivobež, je bil svet notranjega dizajna pripravljen na pljusk močnih barv v navdušujočih odtenkih.

Karizmatično rdeča, ki so jo za svojo vodilno barvo leta izbrali v podjetju Benjamin Moore, vnese v vsak prostor močno energijo. Caliente, kot se odtenek imenuje, simbolizira spremembo, moč, zaupanje in vitalnost, ki prežemajo kulturna gibanja po svetu. Kje ga lahko uporabimo? Odvisno od tega, kako udobno se počutimo v prostoru, pobarvanem z rdečo. Ker gre za energično barvo, nam notranji oblikovalci svetujejo, da jo uporabimo v dnevnih prostorih. Še posebno lepo deluje v jedilnici, medtem ko jo v spalnico, kjer naj bi bile barve pomirjujoče, lahko dodamo z okrasnimi predmeti ali blazinami.

Iz podjetja Pantone, svetovne avtoritete za barve, prihaja živahen odtenek vijolične, imenovan ultra violet, ki so ga razglasili za barvo letošnjega leta. Gre za mističen in spiritualen odtenek, ki je dramatičen, a tudi nekonvencionalen – tako kot glasbenik Prince, kateremu so jo posvetili. Morda bi oklevali, preden bi se odločili s tako temnim tonom prepleskali stene, toda to modno barvo lahko odlično vključimo v interjer z dodatki, kot so oblazinjenje sedežnih garnitur, okrasne blazine, dekorativni predmeti in bogate zavese. Pantonejevo vijolično zlahka združujemo z nevtralnimi odtenki, zelo lepo pa deluje tudi v kombinaciji z drugimi modnimi draguljastimi barvami, denimo gorčično rumeno ali globoko modro.

Turkizna za dotik narave

Z naravo navdihnjeni modrozeleni odtenki vnesejo v vsak prostor spokoj. Takšna je blago turkizna, barva leta podjetja Behr z imenom in the moment. To lahko vključimo v vsak interjer, ne glede na to, ali je urejen sodobno ali klasično. Pri Behru jo opisujejo kot popolno uravnoteženje modre in zelene, ki pomaga ustvariti sproščeno ozračje in prostorom podari videz zavetja. Idealna je za kuhinje ali jedilnice in se zelo dobro sklada s sivimi, sivobež in rjavimi odtenki. V manjših prostorih ustvarja prefinjen občutek z okrasnimi dodatki ali blazinami. Za vtis energičnosti naj poskrbijo poudarki v drugih barvah, na primer oranžni. Izberemo lahko sijajno ali mat turkizno – prvo denimo za izpostavljeno steno v dnevnem prostoru, drugo pa za kopalnico.

Ko smo pri odtenkih iz narave, nikakor ne smemo izpustiti oceansko turkiznega podjetja Sherwin-Williams, poimenovanega oceanside. Navdih zanj so ustvarjalci dobili v svetovnih potovanjih po celinah ter legendah, kot je tista o morskih deklicah. Globoko modrozeleno lahko uporabimo vsepovsod v interjerju, kjer še posebno lepo deluje z belimi, kremnimi ali bogatimi globokimi odtenki ter toplimi kovinskimi dodatki. Draguljast odtenek se lepo sklada tudi z rumenimi in oranžnimi toni, nianso žafrana in zeleno ter je vsestranski tako v moških kot ženstvenih barvnih shemah in vsepovsod vmes.