Štirje japonski študenti so dogodek prijavili policiji, ko so se vrnili v Bologno, kjer študirajo. V Benetke so namreč odšli na izlet in se v bližini Trga svetega Marka usedli na kosilo. Tri ženske, ki so jih spremljale, so izbrale drugo restavracijo, vendar so tudi one za tri krožnike testenin z morskimi sadeži plačale 350 evrov.

Beneški župan je na twitterju pozval k preiskavi in zagotovil, da bodo naredili vse v njihovi moči, da kaznujejo odgovorne. »Mi smo za pravico - vedno,« je tvitnil. Italijanski mediji sicer niso razkrili, za katero restavracijo gre, so pa pojasnili, da je v lasti Kitajke, vodi pa jo Egipčan.

Oglasil se je tudi tiskovni predstavnik civilne iniciative Benečanov Gruppo 25 Aprile Marco Gasparinetti, ki je pojasnil, da v zgodovinskem središču Benetk 50 odstotkov restavracij vodijo domačini, v predelu, kjer so se ustavili japonski študenti, pa le 1,1 odstotka.

Ta teden nameravajo na facebooku objaviti seznam nasvetov za turiste, s pomočjo katerih bi se lahko izognili takšnim prevaram. Po njegovem mnenju takšni incidenti mečejo slabo luč na Benetke in škodijo Benečanom.