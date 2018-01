V soboto dopoldne so bili celjski policisti, kot smo že poročali, obveščeni o poskusu detomora na Vranskem. Po do sedaj zbranih ugotovitvah se je ženska, doma z območja PU Celje, po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah pa naj bi bila doma s Koroške, v soboto udeležila programa usposabljanja za voznike vozil v Centru varne vožnje na Vranskem. »Izvajalci programa usposabljanja so že med usposabljanjem kandidatov opazili njeno slabo psihofizično stanje in ji predlagali, da bi se usposabljanja udeležila v drugem terminu, a je to zavrnila. Med usposabljanjem je odšla v toaletne prostore in rodila ter novorojenčka pustila v toaletnih prostorih. Takoj po porodu sta se s partnerjem odpeljala,« je povedal Milan Vugrinec, vodja oddelka splošne kriminalitete v sektorju kriminalistične policije PU Celje.

Kot so še dejali na policiji, gre le inštruktorju, zaposlenemu v centru varne vožnje, zahvala za prisebno ravnanje, saj je nemudoma začel z ogrevanjem novorojenčka do prihoda reševalcev. Novorojenčka so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, nato pa zaradi poslabšanja njegovega zdravstvenega stanja s helikopterjem v Univerzitetni klinični center v Ljubljano. »Njegovo trenutno zdravstveno stanje je stabilno. Mlada ženska je rodila fantka, ki je bil dejansko donošen,« je še razkril Vogrinec. Ni pa želel razkriti, kaj je v razgovoru policistom zaupala mati, ki se je očitno znašla v nekakšni stiski.

So pa policisti tako njo kot njenega partnerja ustavili kmalu po dogodku in jima odvzeli prostost. »Zaradi slabega zdravstvenega stanja so osumljenki prekinili pridržanje in jo hospitalizirali. Po opravljenih preiskovalnih dejanjih so v soboto v večernih urah moškega izpustili na prostost, prav tako je bolnišnico že zapustila tudi ženska,« so še povedali na PU Celje, kjer bodo zoper oba najverjetneje spisali kazensko ovadbo zaradi suma storitve detomora, česar je osumljena mati, medtem ko bo njen partner istega dejanja osumljen v sostorilstvu.