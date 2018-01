Ogled, ki se bo začel ob 16. uri v avli bolnišnice, bo vodil arhitekt Rok Hočevar, avtor razstave Arhitektura za zdravje. Udeležba je brezplačna, obvezne pa so prijave na elektronski naslov izobrazevanje@mao.si.

Sodoben bolnišnični kompleks Splošna bolnišnica Izola je združila vse oddelke razpršenih priobalnih klinik v skupen sodoben bolnišnični kompleks v kotanji pod hribom, na katerem bolnišnica stoji danes. Šele kasneje so jo prestavili na hrib, kjer boljša prevetrenost omogoča naravno poletno hlajenje, bolnikom in osebju pa ponuja razgled na morje. Premišljeno izbrana in izpostavljena nova lokacija je dobro dostopna in opazna iz priobalnih krajev ter simbolično poudarja takratne ambicije javnosti glede vsesplošne skrbi za človeka. Prvotna rešitev z dvema hospitalnima stolpoma, ki se povezujeta z nizkim, horizontalno razvitim diagnostično-terapevtskim delom, se popolnoma razlikuje od kasnejše realizacije na slemenu hriba, ki zaradi specifične izpostavljene lokacije in konfiguracije terena ni več zasnovana vertikalno, temveč v obliki horizontalno naloženih programskih plasti.

Vključena v naravno krajino Arhitekturo Kristlove izolske bolnišnice med drugim odlikuje tudi vključenost v naravno krajino z izrazitim terasastim pobočjem, ki mu stavba sledi s svojo horizontalno, razpotegnjeno strukturo. Plastenje posameznih nivojev je močno poudarjeno s premišljeno barvno zasnovo fasade v izmenjujočih se zelenih, modrih in rumenih barvnih tonih obalne krajine in morja. Dodatno horizontalno plastenje izpostavljajo pokriti balkoni bolnišničnih sob, ki pacientom omogočajo bivanje zunaj s pogledom. Kristl je veliko pozornosti posvetil tudi ustvarjanju posebnega ozračja v objektu in zunaj njega, predvsem z odprtim vstopnim prostorom z mediteranskim rastlinjem. Zaradi sistema postopnega financiranja je bila gradnja bolnišnice načrtovana fazno. Kristlov celostni pristop k oblikovanju bolnišnice se je izrazil le v prvi fazi projekta, saj je bil za kasnejšo razširitev bolnišnice izbran drug projektant. Kljub neposrednemu stiku z novejšim, generičnim objektom pa Kristlova avtorska prva faza ostaja sinonim za humano, kakovostno bolnišnično arhitekturo in priča o zlati dobi gradnje bolnišnic pri nas.