Kralji, ki so zmagali šele drugič v letu 2018, so morali nadoknaditi zaostanek 0:2. V drugi tretjini so kralji zadeli kar trikrat; med strelce so se vpisali Jake Muzzin, Michael Amadio in Tanner Pearson, končni rezultat 4:2 pa je v zadnji minuti postavil Trevor Lewis. Vratar Jonathan Quick je zbral 21 obramb.

»Mislim, da je bila to naša najboljša druga tretjina letos. Enostavno večkrat bomo morali igrati na ta način,« je po zmagi dejal kapetan kraljev, Kopitar, ki je vpisal jubilejno 30. podajo v tej sezoni, tako da je ob 18 zadetkih pri 48 točkah.

Kralji so po nizu porazov končno prišli do tako želene zmage. »Seveda je to za nas velika zmaga. Sploh ni pomembno, kako smo do nje prišli, a sam menim, da smo se po prvi polovici prve tretjine nekako ujeli in zaigrali bolje. V uvodnih 10 minutah smo se nekako obnašali, kot da ne vemo prav dobro, zakaj gre. A po tem smo pokazali veliko strast do igre, do zmage z načinom, kako smo odgovorili v drugi tretjini. Danes smo znali unovčiti tudi številčno premoč na ledu. Dober občutek je spet zmagati,« je še dejal slovenski hokejski zvezdnik za LA Kings Insider.

David Desharnais z igralcem več in Jimmy Vesey sta zadela za Rangerje, kar pa ni preprečilo še četrtega zaporednega poraza v gosteh. Gostujoči vratar Henrik Lundqvist je ubranil 26 strelov.

Kings bodo naslednjo tekmo igrali v noči iz torka na sredo, in sicer v gosteh pri Vancouvru.

Na preostalih tekmah večera so Washington Capitals po podaljšku klonili proti Philadelphia Flyers, za katere je odločilni gol dosegel Travis Konecny že po 27 sekundah podaljšane igre. Novo zmago so vpisali Vegas Golden Knights, ki so na gostovanju pri Carolina Hurricanes slavili kar s 5:1 in prišli do najboljšega izkupička zmag in porazov v ligi. Novinci v tekmovanju za Stanleyjev pokal so nanizali 31 zmag ob le štirih porazih, vsaj točko pa so osvojili na 11 tekmah; skupno imajo 66 točk in so vodilna ekipa lige NHL.

Winnipeg Jets so na domačem ledu z 1:0 odpravili naslednje tekmece kraljev, Vancouver Canucks, Anaheim Ducks pa so doma z 2:6 klonili proti kalifornijskim tekmecem San Jose Sharks, ki so slavili še peto zmago na zadnjih šestih tekmah.