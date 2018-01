Z zaslišanjem prič se je nadaljevalo sojenje v pravdi med odvisnikom od drog Gregorjem Rotarjem in doktorjem biotehniških znanosti, terapevtom medicinske hipnoze ter zdravnikom brez licence Romanom Paškulinom zaradi zdravstvenega zapleta po zaužiti ibogi. »Rotarja poznam že dolga leta. Bil je v redu dečko, komunikativen, dobre volje, družaben. Potem pa je rekel, da bo šel 'na ibogain'. Vrnil se je čisto spremenjen. Govoril je, da bo kar umrl, zagrabila ga je nekakšna paranoja. Zaničeval je ljudi, govoril le o ibogainu in da so ga 'zajebali'. Zdaj že leta ponavlja te iste zgodbe,« je o tožniku, ki je 14. aprila 2009 zaužil ibogo, močno psihoaktivno afriško rastlino, da bi se očistil odvisnosti od drog, povedal Igor Cajhen iz društva za zmanjšanje škode zaradi drog Stigma. Rotar je kmalu po zaužitju skoraj umrl zaradi zastoja srca. Pravi, da ima tudi psihične posledice, bolj je živčen in nemiren.

Iboga, metadon in še presnovna motnja

Kot smo že pisali, ga je Paškulin odpeljal v počitniško hišico. Rotar mu je dal 600 evrov, Paškulin pa ibogo, po kateri se je zgrudil. Paškulin, od katerega Rotar zahteva 40.000 evrov odškodnine, pravi, da je odvisniku prej vse pojasnil: da ne gre za zdravljenje odvisnosti, pač pa psihospiritualno izkušnjo, po kateri je človeku laže spet stopiti na pravo pot. Da iboga ni registrirana, a niti prepovedana in da to dela na lastno odgovornost. Naročil mu je tudi, naj prej nekaj časa ne jemlje drog, da ne bo prišlo do predoziranja. Ker je Rotarju dal najnižji odmerek, sklepa, da se navodila ni držal. V bolnišnici so v pacientovi krvi res našli tudi metadon, Rotar je razložil, da ga je vzel dva ali tri dni prej. Se je pa med sojenjem izkazalo, da ima redko presnovno posebnost, zaradi katere se v njegovem organizmu ibogain in metadon veliko počasneje razgrajata.

Na zadnji obravnavi so zaslišali tudi dr. Sama Krefta, strokovnjaka za zdravilne rastline s Fakultete za farmacijo – sam se je opredelil za zmernega zagovornika iboge. Sodnici Boženi Novak je razložil, da se s Paškulinom poznata, v povezavi s stroko sta se že večkrat srečala, pred kake pol leta mu je tudi povedal za Rotarjev primer.

Koliko iboge je Paškulin dal Rotarju, ni natančno znano. Glede na velikost skodelice, ki jo je opisal tožnik, je Kreft sklepal, da ni šlo za količino, ki bi smela škodljivo vplivati na tožnikovo zdravje. Ko so ga opozorili, da so v krvi našli tudi metadon in da ima presnovno motnjo, pa je odvrnil, da to vsekakor močno poveča možnost zapleta v obliki nepravilnega delovanja srca. Na vprašanje, ali je iboga primerna za zdravljenje odvisnosti, je odgovoril, da veliko raziskav kaže na njeno uspešnost. Opisani so sicer tudi primeri, ko ni učinkovala in ko je bila v višjih odmerkih škodljiva.