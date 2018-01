Težko je bilo. Gledal sem skoke, nisem pa gledal, kakšen je seštevek točk in vrstni red. Ker ob skokih Stocha in Freitaga ni bilo kričanja gledalcev, je bil to znak, ali nista letela daleč ali so slabe razmere. Rekel sem si, naj le skočim. Ko sem priletel čez hrbtišče, sem videl, da je zelena črta zelo visoko. Ko sem jo preletel, je bilo olajšanje veliko. Jernej pravi, da mu je bilo težje čakanje v izteku, meni je bilo še težje na vrhu letalnice.