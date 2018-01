Trije kandidati so se na javnem razpisu ljubljanske mestne občine potegovali za izvedbo rekonstrukcije in nadgradnjo avditorija Križanke, po dveh krogih pogajanj pa so se na občini odločili za podjetje Makro 5 gradnje. Koprsko podjetje je na koncu ponudilo najnižjo ceno.

Izbrali najugodnejšo ponudbo Obnova avditorija bo brez davka stala slaba dva milijona (oziroma 2,4 milijona evrov z DDV), po nedavnih napovedih direktorja Festivala Ljubljana Darka Brleka pa naj bi izbrani gradbinec, če bodo vremenske razmere to dopuščale, obnovo začel predvidoma še ta mesec. Ob koprskem podjetju so na občini pravočasno prejeli tudi ponudbi podjetja Ande, ki je na razpisu sodelovalo s partnerjem Duol inženiring, in podjetja VG5. Slednje je prvo ponudbo cene postavilo na slaba 2,4 milijona evrov, medtem ko sta podjetji Ande in Duol inženiring naložbo ocenili na nekaj več kot 2,2 milijona evrov, koprsko podjetje Makro 5 gradnje pa na dobrih 2,3 milijona evrov (vse cene brez DDV). Tudi po pogajanjih je bila najcenejša ponudba koprskega podjetja, ki je ceno spustilo na dobrih 1,9 milijona evrov (brez DDV), zato so se na občini odločili zanj.