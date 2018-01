Združenje Manager bo ta četrtek na tradicionalnem januarskem srečanju med drugim izbiralo mladega menedžerja leta. Kandidati so Jernej Čopi iz koprskega podjetja Ensol360, Enej Kuščer, prokurist ljubljanskega Acies Bio, in Jernej Pavlin, prvi mož pivške gazele ORO MET.

Ensol360, ki ga Jernej Čopi vodi skupaj z Mitjo Šafarjem, je ponudnik celovitega tehničnega in poslovnega inženiringa na področju dirkaških zabavišč. Od začetka poslovanja v času gospodarske krize so postavili več kot 20 središč za rekreativni karting v Evropi, Libanonu, Maroku, v Avstraliji in v ZDA, kjer ustvarijo 65 odstotkov prometa. Prodrli so tudi že na Kitajsko in v Mehiko. Čopi je kmalu po začetku študija svoje podjetje, ki se je ukvarjalo s specialnimi polimernimi izdelki, prodal gazeli ROTO. Leta 2016 je Enosol360 prihodke v primerjavi z letom 2015 podvojil, vse pa je ustvaril v tujini. Čopi ima sicer za seboj 10-letno vodenje manjših in srednje velikih podjetij.

Enej Kuščer je podjetje Acies Bio skupaj s skupino znanstvenikov ustanovil leta 2007. Podjetje, ki razvija učinkovine za zdravljenje redkih in neozdravljivih bolezni, nove antibiotike ter nove procese za proizvodnjo vitaminov in drugih molekul na trajnostni način za farmacevtsko, prehransko in kemično industrijo, 95 odstotkov prihodkov od skupaj dobrih treh milijonov evrov ustvari z izvozom. Kuščer je doktoriral na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani in ima 10-letne izkušnje z vodenjem uspešnih projektov z visoko stopnjo inovativnosti.

Jernej Pavlin je od leta 2009 na čelu podjetja ORO MET iz Neverk pri Pivki, ki je vodilno na področju izdelave standardnih in nestandardnih orodnih plošč in CNC-obdelovalnih plošč in drugih elementov za potrebe orodjarske industrije. Podjetje, ki je bilo leta 2015 prepoznano za bronasto gazelo, je lani ustvarilo 16,5 milijona evrov prihodkov, podobno dinamiko rasti pričakujejo tudi prihodnjih nekaj let. ORO MET 70 odstotkov proizvodnje izvozi, poleg nemškega so njihovi trgi še Avstrija, Anglija, Madžarska, Švedska in Ukrajina. Pavlin gradi mlad in zagnan kolektiv, ki je v povprečju star 32 let, kmalu pa bo v njem delalo 80 sodelavcev. Podjetje je sicer od sredine leta 2016 v lasti Slovenske industrije jekla. jpš