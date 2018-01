Mlada oblikovalka Ana Logar se je po končani Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo vpisala na študij grafičnega oblikovanja na Naravoslovnotehniški fakulteti UL. Že od malega je bila tesno povezana z umetnostjo, med študijem pa se je strast do likovnega izražanja še poglobila. Zanimajo jo tako arhitektura in oblikovanje kot umetnost in delo z materiali.

Po diplomi je leta 2013 magistrirala iz grafičnih in interaktivnih komunikacij. Po študiju je najprej delala kot asistentka na Naravoslovnotehniški fakulteti v Ljubljani, potem je nadaljevala delo v Pristopu in Signappsu. Trenutno dela v Agenciji 101, kjer je redno zaposlena kot grafična oblikovalka. Delo poteka timsko, pri čemer večinoma sodelujejo oblikovalec, kreativni direktor, tekstopisec in vodja projekta. Delo s takšno ekipo jo zelo veseli, to pa je zelo pomembno pri takšni vrsti dela, saj se lahko le tako rodi dobra kreativna ideja. Ker rada dela z ljudmi, ji je že takoj po študiju uspelo vzpostaviti pristne poslovne stike, s strokovnostjo pa ji je uspelo prepričati tudi večje naročnike.

Skupinsko in samostojno delo

O svojem pristopu razmišlja tako: »Študij grafičnih in interaktivnih komunikacij je v veliki meri odvisen od komunikacije med naročnikom in oblikovalcem, torej pri mojem poklicu moraš biti dober poslušalec in psiholog.« Dela tudi samostojne projekte, ki ji pomenijo izziv in ji dajo več svobode pri izražanju, na primer za naročnike, kot so Nauticam, Krinolina, Kabago, Uroš Podlogar Photography, Just Perfect Charter, LM yachting, Bushy, Transport Miklič…

Oblikovala je celostno grafično podobo za okrepčevalnico v središču Ljubljane, ki se ukvarja z ulično prodajo slovenske hrane, povezane s kranjsko klobaso. Klobasarna je atraktivna lokacija za domače in tuje goste, saj ponuja originalne kranjske klobase, ki so danes zaščitene. V Sloveniji jih zdeluje enajst certificiranih izdelovalcev po izvirnem zapisanem receptu iz druge polovice 19. stoletja. Na podlagi vsebine se je odločila oblikovati enostaven logotip, s čimer je želela poudariti preprostost, domačnost in toploto. Uporabila je prostoročno risbo in rjave barvne odtenke.

Agencijo 101 je podjetje Žito izbralo, da jim pripravi dizajn za novo praznično kolekcijo čokolad Gorenjka, v kateri je pet različnih čokolad. Ana Logar je embalaže oblikovala na podlagi ideje o pletenju, saj naj bi se čokolade podarjale okoli novega leta, ko je okrog nas mrzel zimski čas. Vsaka čokolada ima svoj vzorec, ki je praznično obarvan. Ideja je, da je vsaka čokolada sama po sebi darilo, ki ga ni treba dodatno zavijati. Na podlagi tega se je oblikovalka odločila za zlato-belo kombinacijo barv, ki se pod določenim kotom zasveti. Cilj posebne praznične embalaže je bil seveda povečati prodajo in to jim je tudi uspelo.

Pivovarna Union ima v svojih prostorih muzej Union Experience, ki predstavlja razvoj pivovarne skozi čas. Ko je postal del skupine Heineken, so želeli del muzeja, kjer je oddelek za marketing in oglaševanje, modernizirati in prenoviti. V sodelovanju z arhitektom Domnom Radosavljevićem so pripravili koncept panojev in kubusov, ki se lahko poljubno premikajo glede na potrebe muzeja. Ana Logar je oblikovala vse grafične materiale za razstavo in potrebe muzeja, pri čemer je upoštevala tako značilnosti muzeja kot tudi celostno grafično podobo Union Experience.