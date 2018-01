Predstava, ki so jo danes štirje slovenski mušketirji pokazali na moštveni tekmi, je bila za v skakalne učbenike. Potem ko so bili po dosežkih na tekmi posameznikov na stavnicah šele na četrtem, petem mestu kot ekipa, so na moštveni dobili krila ter pokazali izjemnega moštvenega duha, šampionski naboj in pogumno srce, saj se nihče ni ustrašil odgovornosti. Norvežani so bili vnaprej programirani za zlato, slovenska zračna eskadrilja je s silovitim napadom takoj spravila v podrejen položaj poljsko in nemško falango ter bila vseskozi trdno zasidrana na drugem mestu. Njen zaostanek za vodilnimi Norvežani je bil manjši, kot je bila prednost pred zasledovalci.

Goran Janus je s postavitvijo Slovencev v posamezne predaje zadel kot vrhunski selektorji, taktika je bila kar nogometna. Damjan je postavil temelje za popoln napad, Semenič in Domen Prevc sta dvigovala ritem, Peter Prevc je zabil le še odločilno enajstmetrovko. »Zelo sem ponosen. Vesel sem osmih odličnih poletov, to je tisto, kar nam je prineslo drugo mesto. Za predstavo Domna Prevca pri 18 letih sploh nimam besed, saj je izničil ves strah, da bo šibki člen. Zame je bila to najtežje izbojevana kolajna v poletih v trenerski vlogi. Tokrat smo na konkurenco izvedli uspešen napad iz zasede,« je pojasnil Goran Janus, za katerega je to že deveta kolajna v selektorski vlogi, od tega jih je pet s poletov. Ekipnega duha je okrepil tako, da je bila v soboto vsa zasedba na podelitvi priznanj šestim najboljšim in so se tako Petru Prevcu poklonili za šesto mesto med posamezniki. Ves preostali čas so bili fantje povsem prosti.

Domna Prevca ni zmotil niti slab spanec Jernej Damjan je potrdil sloves specialista za ekipne tekme, saj je to že njegova četrta kolajna po Oberstdorfu 2005, Oslu 2011 in Vikersundu 2012 (poleti). »Vsaka kolajna ima poseben čar, a zdaj, ko sem starejši, mi pomeni več, ker vem, koliko je odrekanja. Ne znam pojasniti, zakaj sem tako dober na ekipnih tekmah. Odgovornost je tako močna, da nočem delati škode,« je priznal Jernej Damjan, ki je imel odgovorno vlogo v prvi predaji. »Ne vem, katera predaja je odgovornejša, prva ali zadnja. Jaz sem ob poletih preostalih treh trepetal in se tresel kot šiba na vodi, čeprav smo imeli na koncu že zelo lepo prednost. Za nami je super dan v službi,« je pojasnjeval 34-letni Damjan, ki je s pogovorom poskrbel za psihološko pripravo ekipe, da je ostala mirna in ni bilo divjanja. Štiriindvajsetletni Tržičan Anže Semenič je prišel do uspeha kariere, potem ko je bil najboljši tekmovalec druge predaje. »Neizmerno sem užival. Vse je šlo po mojih željah. Zaradi možnosti napake Domna sem bil nervozen, a mu moram sneti kapo za odlična poleta. Končno sem dobil potrditev za dosedanje garanje,« je vtise strnil visokorasli Anže Semenič, za katerega je pesti stiskal tudi bratranec Jure Meglič, nekdanji vrhunski kajakaš na divjih vodah. Glede na vse težave je imel sloves šibkega člena osemnajstletni Domen Prevc, a je nalogo opravil v slogu izkušenega rutinerja, čeprav je ponoči slabo spal. »Še sam ne vem, kaj se je zgodilo čez noč za takšen preskok. Dober poskusni polet me je nabil s samozavestjo. Ohranil sem mirno glavo. Na moje veliko presenečenje me sploh ni skrbelo, da bom naredil napako. Vse je potekalo tako hitro, da sploh ni bilo časa za negativne misli. Dokler ni skočil Damjan, sploh nisem vedel, da smo na drugem mestu. Samemu sebi sem rekel, da če bom dobro skakal, bo vse v najlepšem redu, sicer pa bomo žalostni. Imel sem predstavo, da bom poletel daleč,« je bil zgovoren Domen Prevc.