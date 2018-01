Prvi teniški igralec sveta Rafael Nadal je v Avstraliji prestal prvi večji preizkus. V osmini finala je moral proti Argentincu Diegu Schwarzmanu sedem minut manj kot štiri ure kazati vse svoje znanje, preden se je uvrstil med najboljšo osmerico. Španec je proti žilavemu tekmecu pokazal, da je pripravljen na najtežje dvoboje. »Ker pred začetkom turnirja v Melbournu nisem tekmoval dva meseca, nisem bil povsem prepričan, kako bom reagiral v težkih trenutkih. Vesel sem, da sem prestal prvi večji test. Pridobil sem samozavest. Pripravljen sem na nove izzive,« sporoča Rafael Nadal.

Španca v četrtfinalu čaka Marin Čilić. Tudi Hrvat se v Melbournu kaže v sijajni podobi. Pabla Carreno-Busta je v osmini finala ugnal po dobrih treh urah in pol. »Igram dobro in to me najbolj veseli. Lepo je biti na začetku sezone dobro pripravljen,« pravi Marin Čilić, ki ne skriva, da v zadnjih mesecih intenzivno išče novega trenerja. »S svojo ekipo sem zelo zadovoljen. Drži, da iščem trenerja, a ne za vsako ceno. Sodeloval bom s tistim, ki mu bom povsem zaupal. Ne prehitevam stvari,« odgovarja Čilić, ki se je doslej z Nadalom pomeril šestkrat. Dobil je le prvi medsebojni dvoboj.

Kyrgios športno priznal poraz V poslastici osmine finala je Grigor Dimitrov premagal zadnjega domačega upa v posamični konkurenci Nicka Kyrgiosa. Bolgar je navduševal tri ure in pol, samozavest pa mu lahko dviga dejstvo, da je bil najboljši v odločilnih trenutkih. Dimitrov sicer v drugem in četrtem nizu ni izkoristil začetnega udarca za zaključek niza, kar pa Kyrgios ni izkoristil, saj je oba niza dobil v podaljšani igri. Da je bil dvoboj izenačen, kaže razmerje v dobljenih točkah, ki je bilo s 157:156 v prid Bolgaru. Nepredvidljivi Avstralec je športno sprejel poraz. Celo navdušil je s potezo, ko je čestital tekmecu. »Grigorju sem rekel, naj verjame vase. Prepričan sem, da je igralec, ki lahko osvoji turnir največje četverice,« je razkril pogovor pri mreži Nick Kyrgios. »Nick je igral odlično. To je bil eden od dvobojev, v katerem je treba izkoristiti vsako priložnost, sicer si hitro kaznovan. Ponosen sem na zmago,« je tekmecu laskal Grigor Dimitrov. V četrtfinalu se bo pomeril s Kylom Edmundom. Britanec se je prvič uvrstil v četrtfinale turnirja največje četverice. Oba dosedanja medsebojna dvoboja je dobil Dimitrov, zadnjega letos v četrtfinalu Brisbana. Druga igralka sveta Carolina Wozniacki je Slovakinji Magdaleni Rybarikovi v osmini finala oddala le tri igre. Avstralski mediji jo uvrščajo med glavne favoritinje za osvojitev naslova, zato so objavili zanimive zgodovinske podatke. Danka se je namreč v drugem krogu proti Hrvatici Jani Fett znašla v izgubljenem položaju, rešila pa je tudi zaključno žogico. Avstralci so se spomnili vseh zmagovalk Melbourna, ki so bile le točko oddaljene od poraza. To so bile Monika Seleš leta 1991 v polfinalu proti Mary-Jo Fernandez, Serena Williams v polfinalu leta 2003 proti Kim Clijsters, Angelique Kerber predlani v prvem krogu proti Japonki Misaki Doi ter Jennifer Capriati leta 2002 v finalu proti Martini Hingis.

Poraz Andreje Klepač med mešanimi pari »Potem ko sem v drugem krogu rešila zaključno žogo, sem si rekla, da nimam več česa izgubiti. Igram precej bolj sproščeno, kar mi za zdaj prinaša rezultate,« pravi Carolina Wozniacki. V četrtfinalu se bo pomerila proti izkušeni Španki Carli Suarez Navarro, ki je dobila dva od sedmih medsebojnih dvobojev. Carolina Wozniacki, trenutno druga igralka sveta, se je doslej enkrat uvrstila v polfinale Melbourna, in sicer leta 2011, ko je morala priznati premoč Kitajki Li Na. Andreja Klepač je izgubila prvi dvoboj v konkurenci mešanih dvojic. Primorka je v paru z Američanom Rajeevom Ramom s 6:4, 5:7, 9:11 priznala premoč Tajki Latishi Chan in Britancu Jamieju Murrayu, sicer prvima nosilcema turnirja. V mladinski konkurenci je 17-letna Nika Radišič v prvem krogu z 2:6, 3:6 priznala premoč Avstralki Gabrielli Da Silva Fick.