Pranje denarja s kriptovaluto bitcoin je bilo priljubljeno ob samem rojstvu valute, ki pa je v zadnjih letih močno usahnilo, ko je bitcoin pridobil na priljubljenosti in zaupanju širše javnosti. Kriminalci so pogosto zgodnji uporabniki novih tehnologij, dokazi o uporabi te tehnologije v zlovešče namene pa so pogosto šibki in bazirajo zgolj na anekdotah, še navaja študija. Ta sicer zaključi, da je nemogoče natančno izračunati, koliko transakcij je bilo narejenih z namenom pranja denarja, so pa pri oceni uporabili napredne forenzične metode pri analiziranju te t.i. blockchain tehnologije.

Izsledki iz študije bodo pripomogli k razumevanju uporabnosti te pionirske kriptovalute. Prav tako bodo podlaga za oblikovanje enotne politike zakonodajalnih organov, kot je Evropska komisija. Avtorji študije so uporabili podatke iz 214 spletnih menjalnic in borz, kjer je možno kupiti bitcoine. Ali je med njimi tudi slovenska menjalnica bitstamp, ni znano. Analizirali so tudi promet na spletnih straneh, kjer se s kriptovalutami plačuje za stave igre na srečo. V

preiskovanem vzorcu so ugotovili, da je z bitcoini možno plačevanje na 30 spletnih trgovinah, šestih ponudnikih različnih storitev, petih ponzijevih mrežah in na 19 izsiljevalskih spletnih straneh na t.i. temnem spletu (»darknet«).

Skoraj vse nelegitimne transakcije so v analiziranem obdobju prišle s strani za prodajo prepovedanih substanc. Med njimi sta SilkRoad in AlphaBay. Večina tovrstnih transakcij se je zgodila v Evropi, kar petkrat več kot v Severni Ameriki, še navajajo v študiji. Avtorji zaključijo s priporočilom, naj odgovorni organi izpostavijo zlonamerne spletne strani in tako poskrbijo za ozaveščenost o tem problemu med širšo javnostjo. Ameriškemu kongresu in Evropski uniji svetujejo tudi, naj vzpostavijo nacionalno komisijo za spremljanje kriptovalut in blockchain tehnologije, še piše na portalu bitcoin.com.