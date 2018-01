Policisti so v nedeljo, ko so vdrli v hišo, naleteli na grozljiv prizor – našli so 12 sestradanih otrok, od katerih naj bi bila dva priklenjena na posteljo, poročajo ameriški mediji. Brate in sestre je rešila 17-letnica, ki ji je po dveh letih načrtovanja pobega končno uspelo uiti skozi okno ter poklicati policijo. Otroci so stari od dve do 29 let, a so najstarejši zaradi slabih razmer, v katerih so živeli več let, ter pomanjkanja hrane videti kot otroci. Trenutno so še vsi v bolnišnici. V kako slabem stanju so bili, kaže podatek, da je imela 29-letnica ob prihodu policije zgolj 37 kilogramov, navedbe policije navaja CNN.

Policisti so na posestvu našli še dve psici maltežanki, za kateri naj bi starša Turpin lepo skrbela. Bila sta dobro pitana in na prvi pogled trenirana. »V dobrem stanju sta, zelo živahna in prijazna,« je za medije opisal predstavnik mesta Joseph Vargo. Psici sta trenutno še v zavetišču, kjer čakata na nove lastnike.

Zakonca David in Louise Trupin sta med drugim obtožena mučenja otrok in več nasilniških dejanj (pretepanja, davljenja, priklenjanja), s katerimi sta otroke kaznovala. Po navedbah policije sta otrokom odmerjala skromne količine vode in izjemno majhne količine hrane. Starša sta se pred dnevi izrekla za nedolžna po vseh 37 točkah obtožnice.