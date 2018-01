»Zame ni boljšega, kot prvič peti v mestu,« je dejal po dveh delih uradnega programa, v katerem ga je spremljal Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Eugenea Kohna. Prvega je posvetil operni glasbi, začenši z arijo iz Giordanove opere Andrea Chenier, pretežno pa ga je namenil Guiseppeju Verdiju, ki ga je velikokrat interpretiral na glasbenogledaliških odrih.

Dueta s Camilo Titinger in Micaelo Oeste

Kaj je uvrstil na spored, so poslušalci lahko ujeli na dveh stranskih zaslonih. Slišali so arijo iz Macbetha, duet iz Luise Miller skupaj z mlado brazilsko sopranistko Camilo Titinger ter duet Germonta in Violete iz Verdijeve Traviate, v katerem se mu je pridružila v Nemčiji rojena Micaela Oeste, nekdaj gojenka njegovega programa za obetavne operne pevce. Obe gostji sta se predstavili tudi samostojno, prva z arijo iz Otella, druga z arijo iz Gounodove opere Romeo in Julija.

Tudi v drugem, lahkotnejšem delu koncerta si je Domingo izmenjeval ali delil oder z omenjenima sopranistkama. Stopnjeval ga je od odlomkov iz operete Vesela vdova Franza Leharja in se pri tem z Micaelo Oeste na nekaj taktov celo zavrtel, prek pesmi iz muzikalov South Pacific, My Fair Lady in Zgodba z zahodne strani do španskih zarzuel.