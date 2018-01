Bauer je zgrešil trikrat in zaostal 3:25,7 minute. Fak danes ni nastopil, čeprav si je priboril današnjo zasledovalno preizkušnjo. A na včerajšnjem sprintu je v močnem vetru zgrešil dva strela in s 33. mestom dosegel daleč najslabšo uvrstitev v sezoni.

V ženski konkurenci slovenskih predstavnic ni bilo, za razliko od moških, kjer sta pravico nastopa imela Jakov Fak in Klemen Bauer. A Fak se za nastop ni odločil, medtem ko je Bauer lov začel na 37. mestu. Začel je dobro, z vsemi pokritimi streli na prvem streljanju, kar ga je dvignilo do 19. mesta. Tudi na drugem strelskem postanku je bil Bauer razpoložen, znova je pokril vse tarče in se povzpel že na 12. mesto, zaostanek za najboljšim Johannesom Thignesom Boejem pa je znašal 2:08,5 minute. Nato se mu je nastop malce podrl na tretjem streljanju, ko je zgrešil prvi dve tarči in padel na 21. mesto. Na zadnjem streljanju je Bauer zgrešil še eno tarčo, a je k novi lepi uvrstitvi odhitel s 24. mesta in majhnim zaostankom za konkurenti pred njim.