Načelnik uprave hrvaške kriminalistične policije Ante Gudelj je dejal, da so osumljenci od septembra 2017 do januarja 2018 storili kaznivo dejanje trgovine z ljudmi v škodo najmanj 59 oseb, so zapisali na spletni strani hrvaškega notranjega ministrstva. Objavili so tudi video posredovanja hrvaške policije v eni od hiš, v kateri sta delovala nezakonita klicna centra.

Gudelj je dejal, da je prvoosumljeni 48-letni hrvaški državljan septembra lani najel dve hiši na širšem območju Zagreba, v katerih so vzpostavili klicna centra in namestili več žrtev trgovine z ljudmi ob minimalnih življenjskih standardih. Drugoosumljeni 51-letni hrvaški državljan je žrtve trgovine prepeljal iz Slovenije, je povedal Gudelj.

Žrtve so v Slovenijo privabili z lažnimi obljubami, da bodo odplačali vse njihove prejšnje dolgove. Omejili so jim gibanje in komuniciranje ter jim odvzeli osebne dokumente. Z grožnjami so jih prisilili v računalniške prevare v škodo državljanov Kitajske. V hišah na Hrvaškem sta žrtve nadzirala 27- in 38-letnik, oba državljana Kitajske.

Hrvaški policisti v akciji sodelovali tudi s slovenskimi kolegi

Osebe, zaprte v hišah, so se morale po telefonu predstavljati kot policisti, tožilci in sodniki ter so klicane osebe poskusile prepričati, da imajo na svojih računalnikih in mobilnih telefonih nedovoljene vsebine, ki pomenijo kazniva dejanja. Ob tem so jim ponujali svojo pomoč, da bi sporne vsebine izbrisali v zameno za denarno nadomestilo. S tovrstnimi goljufijami naj bi osumljencem zagotovili več kot 374.000 evrov, je poročal danes Jutarnji list.

Med preiskavo hiš prejšnji četrtek na Hrvaškem so kriminalisti zasegli več mobilnih telefonov, bančnih kartic, denarja in osebnih dokumentov žrtev. Osumljence so priprli in jih kazensko ovadili. Hrvaški policisti so danes še izpostavili, da so v tej akciji sodelovali s kolegi iz Slovenije in s Kitajske, kot tudi s predstavniki hrvaškega Rdečega križa, ki so poskrbeli za žrtve.

Slovenski kriminalisti so o podobnem primeru trgovine z ljudmi javnost obvestili v petek, ko so dejali, da so v četrtek na območju policijskih uprav Maribor, Ljubljana, Celje in Kranj opravili skupno 16 hišnih preiskav. Prostost so odvzeli devetim osebam, od tega jih je bilo v petek pridržanih še šest. Med njimi sta dva slovenska državljana, so v petek povedali na mariborski policijski upravi.