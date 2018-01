Odvisnost od interneta je nova in še neraziskana vrsta zasvojenosti, zaradi česar so centri za zdravljenje odvisnosti redki in neučinkoviti. Mateja Železnik je v magistrski nalogi na ljubljanski fakulteti za arhitekturo zasnovala center, ki temelji na celostnem zdravljenju odvisnosti s pomočjo ustrezne arhitekturne in programske zasnove v prepletu z naravo. Ravno izbira lokacije v naravi je pomembno izhodišče, saj lahko ta s pozitivnimi učinki veliko prispeva k zdravljenju.

Ob čiščenju narave tudi čiščenje duše in telesa Pomembno vlogo med arhitekturo in naravo pa igra kompleksna zasnova programa, ki vključuje vse od celostnega zdravljenja posameznikov do samooskrbnosti enote in sodelovanja z lokalno skupnostjo. »Proces zdravljenja je veliko bolj učinkovit ob opravljanju koristnega dela tako za soljudi kot naravo,« je prepričana Železnikova, saj si odvisniki ob čiščenju narave zdravijo tudi dušo in telo. Po njenem mnenju bi bila Slovenija za lokacijo centra primerna - lokacija v Evropi je odlična, obenem pa se ponaša s prvinsko in raznovrstno naravo. Odličen prostor bi bil rob Ljubljanskega barja v vasi Podlipa pri Vrhniki, kjer je ravninski del s travnikom, ki se širi v sotesko v gozdu s potoki in jezerom. Ravno gozd in voda pozitivno vplivata tako na posameznikovo fizično kot psihično počutje.