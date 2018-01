Enaindvajsetletni Chung in leto mlajši Zverev sta bila najmlajša še preostala igralca na odprtem prvenstvu Avstralije v moški konkurenci. Južnokorejec, ki proti Nemcu še ne pozna poraza v medsebojnih dvobojih, je slavil po slabih treh urah in pol. V četrtfinalu bo zaigral proti srbskemu asu Novaku Đokoviću, ki je brez težav premagal Španca Alberta Ramosa-Vinolasa s 6:2, 6:3 in 6:3

V moški konkurenci se je napredovanja v četrtfinale veselil še peti nosilec, Avstrijec Dominic Thiem, ki je s 6:4, 6:2 in 7:5 premagal Francoza Adriana Mannarina. Američan Tennys Sandgren je izločil Nemca Maximiliana Martererja s 5:7, 6:3, 7:5 in 7:6 (5). Madžar Marton Fucsovics je bil boljši od Argentinca Nicolasa Kickerja s 6:3, 6:3 in 6:2, Italijan Fabio Fognini pa od Francoza Juliena Benneteauja s 3:6, 6:2, 6:1, 4:6 in 6:3.