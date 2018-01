»Operacija Afrin se je de facto začela na kopnem,« navaja Erdogana francoska tiskovna agencija AFP.

Turčija je danes osmi dan nadaljevala obstreljevanje mesta Afrin na severozahodu Sirije. Ob tem so napovedali, da se bo vojska danes odzvala na »sovražni ogenj« kurdske milice YPG, ki v Turčiji velja za teroristično skupino.

Na območju Afrina v petek že okoli 10.000 borcev

Milica YPG je že dolgo trn v peti odnosov med Turčijo in ZDA, ki jo dojemajo kot ključnega zaveznika v boju proti IS. Borci YPG so sicer igrali ključno vlogo v Sirskih demokratičnih silah, ki so oktobra lani džihadiste Islamske države pregnale iz Rake, njene prestolnice v Siriji. Turčija pa obtožuje YPG, da je veja prepovedane Kurdske delavske stranke (PKK).

Turčija je že večkrat posvarila, da je tik na tem, da sproži operacijo proti mestom v Siriji, ki jih nadzira YPG, vključno s ključnim središčem Afrin. »Operacijo bomo realizirali,« je v petek dejal turški obrambni minister Nurettin Canikli.

Medtem ko svojo prisotnost na turško-sirsko meji krepi turška vojska, so jo okrepili tudi Kurdi. Na območju Afrina je tako bilo v petek že okoli 10.000 borcev, je sporočil tiskovni predstavnik YPG Rojhat Efrin. Dodal je še, da so v petek Turki obstreljevali predvsem civilne predele na podeželju območja Afrin.