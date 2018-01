Trump je že pred pričakovanim epilogom tvital, da demokrati zapirajo vlado, ker želijo zmanjšati uspeh njegove davčne reforme, tiskovna predstavnica Bele hiše pa jih je v šefovem slogu opredelila kot obstrukcionistične poražence. Uradno sporočilo Bele hiše pravi, da so demokrati postavili politiko nad nacionalno varnost, nad vojaške družine in nad otroke.

Not looking good for our great Military or Safety & Security on the very dangerous Southern Border. Dems want a Shutdown in order to help diminish the great success of the Tax Cuts, and what they are doing for our booming economy.