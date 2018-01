Najboljši slovenski športnik minulega leta Goran Dragić je bil drugi strelec Miamija s 17 točkami, štirimi skoki, štirimi podajami in eno blokado v 32 minutah igre. Miami ostaja na Vzhodu Združenih držav Amerike. V noči na nedeljo bodo igrali pri Charlotte.

Dragić je po porazu dejal, da bi se veselil izbora za nastop na tekmi zvezdnikov NBA all star v Los Angelesu sredi februarja, vendar pa pravi, da mu bo kratek premor pred drugim delom sezone NBA koristil, da si napolni baterije in se veseli dopusta z družino. Dragić je povedal, da sta izbrani že dve destinaciji za dopust, ampak glavno besedo, kam bodo šli, bo imela žena Maja. »Gremo definitivno na morje,« je dejal Dragić in na vprašanje, ali v Miamiju nima dovolj morja, odgovoril, da gredo nekam, kjer je bolj mirno in ni aligatorjev. »Gremo tja, kjer lahko malo plavamo.«

Obramba ni bila dobra

Tekmo v Brooklynu je imel Miami vse do končnice v svojih rokah, vendar pa so domači na koncu prišli do izenačenja, vodstva in zmage s 101:95. »Naša obramba ni bila dobra. Prvo četrtino so igrali z visokim centrom in smo to lažje branili, drugi polčas pa niso imeli klasičnega centra, ampak centre, ki lahko mečejo za tri, in smo imeli s tem težave,« je dejal Dragić in priznal, da imajo vedno težave z Brooklynom.

»Nekako nam ne ustrezajo. Brooklyn je dobra ekipa. Mogoče njihov rezultat tega ne kaže, ampak z njimi imamo vedno težave,« je povedal Dragić, ki sicer meni, da Miami letos igra odlično.

»Zdaj smo nekako ujeli ta pravi ritem. Bila je težka tekma, jutri je že naslednja in moramo si odpočiti ter poskusiti zmagati. Ne smeš iti v tekmo, da si boljši od ostalih. To moraš pokazati na igrišču,« je še povedal Dragić, ki je bil nad porazom razočaran, kot tudi njegovi soigralci, vendar meni, da bodo to presegli, njemu osebno pa bo počitek v času all star vikenda dobro del, da si odpočije in napolni baterije za drugi del sezone.