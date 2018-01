Komisija za preprečevanje korupcije: Neznosna lahkost zavajanja

Tik preden so poslanci odšli na lanskoletne poletne počitnice in odložili delo, je na vrata njihovih pisarn potrkal Boris Štefanec. Oglasil se je vsaj pri dveh koalicijskih partnericah in poslance nagovarjal, da bi ob obravnavi zakona o integriteti in preprečevanju korupcije predlagali amandmaje in tako v zakon vnesli tiste njegove predloge, ki jih na pravosodnem ministrstvu niso. Toda naj nepoučenega bralca ne zavede: Štefanec takrat ni lobiral.