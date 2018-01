»Še ena zapravljena priložnost,« je Klemen Bauer razočarano pripomnil v cilju trinajste posamične tekme svetovnega pokala v visokogorskem Antholzu. Z Jakovom Fakom sta ostala zunaj trideseterice, na 33. oziroma 37. mestu, z zaostankom več kot dveh minut. Mitja Drinovec in Miha Dovžan, na repu lestvice, sta lahko že začela sklepne priprave za olimpijske igre kot dan prej reprezentančni kolegici.

Za Faka je bila trinajstica še posebno očitna. V idilični gorski vasici na koncu sveta je bil to daleč najslabši dosežek zime. Dve zgrešeni tarči (80-odstotna natančnost) je najslabša strelska statistika za najboljšega strelca zime (95-odstotno natančen). A bolj bode v oči zgolj 35. tekaški čas z zaostankom minute in 35 sekund za »vesoljcem« Johannesom Thingnesom Boejem. Razloge so pripisovali prizorišču 1700 metrov visoko. Trener Tomaš Kos zaradi tega ne zganja panike. »Ni nobenega razloga za preplah. Mislim, da je imela res velik vpliv velika nadmorska višina. Jakov je rekel, da v smučini ni imel pravega občutka in zaradi tega verjetno tudi na strelišču ni bil popoln. Na nekatere prihod na višino vpliva bolj, na druge manj. Sobotno zasledovanje bo nova tekma in počutje bo morda drugačno,« predvideva češki trener, ki je z izjemo ene sezone v Sloveniji že od leta 2000.

Na današnjem zasledovanju bo ob razmeroma visokem zaostanku možno napredovati le ob nadpovprečnem streljanju. Faka v nedeljo čaka še tekma s skupinskim startom. Na tretjem mestu svetovnega pokala sta se mu včeraj s tretjim in četrtim mestom približala Arne Pfeiffer in Anton Šipulin, vseeno pa znaša prednost v točkah eno posamično zmago. Johannes Thingnes Boe, daleč najhitrejši v smučini, s čimer je v lovu za novo zmago strl tudi natančnega Martina Fourcada, imata že bero štirih zmag.

Razočaranje pri Ihancu je bilo veliko bolj očitno. V smučini je bil z 18. časom dneva veliko bolj konkurenčen kot Fak (35.), le da tega znova ni zmogel pretvoriti tudi na strelišču. »Na začetku startne liste smo imeli zelo neugodne razmere z močnim vetrom in snegom v smučini, ki ga je naneslo s smrek. Sam sem za streljanje leže naredil premajhno korekcijo diopterja na puški,« je potožil, potem ko s tremi zgrešenimi tarčami kljub povprečno veliko zgrešenim tarčam drugih ni zmogel iz povprečja sezone. »Sem imel pa dober občutek na smučeh. Prilagoditev na nadmorsko višino je bila dobra. Menim, da se bo trening na tej višini še obrestoval,« je Klemen Bauer zadovoljen z odločitvijo, da je več kot teden dni kot eden redkih vadil na tem prizorišču, medtem ko so drugi tekmovali v Ruhpoldingu.

Iz biatlonskih vrst je zanimivo tudi sporočilo Mednarodnega olimpijskega komiteja, da Oleju Einarju Bjoerndalnu ne bodo podelili posebnega povabila za nastop v Koreji. Na olimpijskih igrah je mest za 230 biatloncev in biatlonk. Najboljši zimski olimpijec vseh časov se ni uvrstil v norveško šesterico. Kljub temu je skorajšnji 44-letnik že našel nove izzive, kot je bližnje evropsko prvenstvo v Ridnaunu v Italiji. Bjoerndalen ima na olimpijskih igrah trinajst kolajn (8-4-1), tekaška legenda Bjoern Daehlie dvanajst (8-4-0), oba pa lovi tekačica Marit Bjoergen (6-3-1), ki Planico izpušča prav zaradi lova na rekordno bero Bjorndalna.