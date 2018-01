Grigor Dimitrov dokazuje, da se razvija v izvrstnega teniškega igralca. V Melbournu je v tretjem krogu pokazal vse svoje znanje, da je s 3:1 v nizih spravil na kolena 20-letnega Andreja Rubleva. Dvoboj je bil poln čustev. Dimitrovu, tretjemu igralcu sveta in lanskemu zmagovalcu sklepnega turnirja najboljše osmerice v Londonu, je uspelo maščevanje, potem ko je bil lani na turnirju največje četverice v New Yorku Rublev boljši v treh nizih.

Dvoboj je bil zanimiv še zaradi enega statističnega dejstva. Dobre tri ure sta igralca »tekmovala«, kdo bo naredil več dvojnih napak pri začetnem udarcu. Tudi v tej statistiki je s 15:13 zmagal Bolgar. »Velika in pomembna zmaga Dimitrova, ki lahko v Melbournu seže visoko. A le v primeru, da bo izboljšal začetni udarec, saj se bo meril s tekmeci, ki bodo bolje izkoriščali ponujene priložnosti,« meni strokovni komentator in nekdanji vrhunski igralec Mats Wilander. V osmini finala čaka Dimitrova težko delo, saj mu bo nasproti stal domači up Nick Kyrgios, ki je včeraj dobil poslastico dneva proti Francozu Jo-Wilfredu Tsongi.

Glavna tema pogovorov v Avstraliji so visoke temperature. Medtem ko večina spremljevalcev meni, da so teniški igralci dovolj plačani, da svoje storitve ponujajo v vseh vremenskih razmerah, so igralci drugačnega mnenja. Med njimi je tudi Novak Đoković, ki opozarja na zdravje. Temperature v Melbournu pa na igrišču dosegajo več kot 60 stopinj Celzija (v senci več kot 40 stopinj), v katerih je nemogoče kazati vrhunske predstave. Številni dvoboji so obetali več, kot se je izkazalo na igrišču. Razmere so zelo neugodne tudi za odlično telesno pripravljene igralce, saj v tako ekstremnih razmerah niso vajeni igrati. Zato so taktične priprave na dvoboj ključne pri rezultatih.

Prepričljivo se je v osmino finala uvrstil prvi nosilec Rafael Nadal, ki je v večernem dvoboju brez težav prekinil pravljico Damirja Džumhurja iz Bosne in Hercegovine. Španec je za zdaj v Melbournu pokazal najboljšo pripravljenost, na roko pa mu gre tudi ugoden žreb. Za uvrstitev med najboljšo osmerico se bo pomeril z Argentincem Diegom Schwartzmanom. »Za zdaj gre vse kot po maslu. Veselim se nedeljskega dvoboja,« priznava Rafael Nadal. V šestnajstini finala se je po štirih urah končal sijajen niz 38-letnega Hrvata Iva Karlovića, ki ga je z zmago z 9:7 v odločilnem nizu prekinil Italijan Andreas Seppi. Od turnirja se je poslovila tudi čudežna najstnica, 15-letna Marta Kostjuk, ki ni bila kos četrti nosilki, Ukrajinki Elini Svitolini.

Melbourne v številkah Moški, 3. krog: Carreno Busta (Špa, 10) – Müller (Luks, 23) 7:6 (4), 4:6, 7:5, 7:5, Edmund (VB) – Basilašvili (Gru) 7:6 (0), 3:6, 4:6, 6:0, 7:5, Dimitrov (Bol, 3) – Rublev (Rus, 39) 6:3, 4:6, 6:4, 6:4, Seppi (Ita) – Karlović (Hrv) 6:3, 7:6 (4), 6:7 (3), 6:7 (5), 9:7, Schwartzman (Arg, 24) – Dolgopolov (Ukr) 6:7 (1), 6:2, 6:3, 6:3, Nadal (Špa, 1) – Džumhur (BiH, 28) 6:1, 6:3, 6:1, Kyrgios (Avstral, 17) – Tsonga (Fra, 15) 7:6 (5), 4:6, 7:6 (8), 7:6 (5), Čilić (Hrv, 6) – Harrison (ZDA) 7:6 (4), 6:3, 7:6 (4). Ženske, 3. krog: Martić (Hrv) – Kumkhum (Taj) 6:3, 3:6, 7:5, Mertens (Bel) – Cornet (Fra) 7:5, 6:4, Allertova (Češ) – Linette (Pol) 6:1, 6:4, Svitolina (Ukr, 4) – Kostjuk (Ukr) 6:2, 6:2, Rybarikova (Slk, 19) – Bondarenko (Ukr) 7:5, 3:6, 6:1, Suarez Navarro (Špa) – Kanepi (Est) 3:6, 6:1, 6:3, Kontaveit (Est, 32) – Ostapenko (Lat, 7) 6:3, 1:6, 6:3, Wozniacki (Dan, 2) – Bertens (Niz, 30) 6:4, 6:3. Dvojice, ženske, 2. krog: Srebotnik, Hao-Ching Chan (Slo, Tajvan, 14) – Kudrjavceva, Krajicek (Rus, Niz) 4:6, 6:3 in 7:6 (2), Jakupović, Hromačeva (Slo, Rus) – Makarova, Vesnina (Rus, 2) 2:6, 3:6.