Tako burno, kot je bilo na zboru krajanov zaradi nepričakovanega odhoda specialistke družinske medicine Simone Grasselli iz Rimskih Toplic, v tem kraju že dolgo ni bilo. Grassellijeva je v začetku leta dala odpoved in ne bo več delala v njihovi zdravstveni postaji, ki sodi pod okrilje laškega zdravstvenega doma. Ker se je skoraj sočasno razvedelo, da druga družinska zdravnica še letos odhaja na porodniški dopust, so se krajani zbali, da bodo ostali pred zaprtimi vrati zdravstvene postaje v Rimskih Toplicah.

Zdravnice ne morejo prehvaliti

Da se to v nobenem primeru ne bo zgodilo, jih je poskušala prepričati direktorica zdravstvenega doma Laško Janja Knapič, ki ni imela ravno lahkega dela. Da je bila Grassellijeva zdravnica, ki jo bo težko nadomestiti, smo slišali iz več ust. »Zdravnica in tudi njena sestra sta v naš kraj prinesli sonce,« je poudarila krajanka Magda Sluga. »Prav Grassellijeva je meni podaljšala življenje, ker je le v dveh dneh odkrila, da imam raka na pljučih. In sem jih za to zelo hvaležen,« je dejal Anton Selič. Številne pa še najbolj bega motiv za odhod zdravnice. Prepričani so, da so temu botrovali slabi odnosi v vodstvu zdravstvenega doma, zato jih je zanimalo tudi, zakaj zdravnice nihče ni poskušal prepričati, da bi v Rimskih Toplicah vendarle ostala.

»Mi smo pogovor z njo opravili, a brez njenega privoljenja o razlogih za njeno odločitev, ki je njena osebna in legitimna ter jo je treba spoštovati, ne morem govoriti,« se je branila Knapičeva. Z vprašanjem, zakaj zdravnice ni povabil na pogovor, so se krajani obrnili celo na laškega župana Franca Zdolška, ki je dejal, da sam za to nima prav nobenih kompetenc. »Če bi se zdravnica želela o čem pogovoriti, bi me lahko poklicala sama, a me ni,« je dejal župan.