Na podlagi zadnje pokojninske reforme, ki jo predstavlja zakon ZPIZ-2 z začetkom veljave v letu 2013, se v zadnjih letih zaradi prehodnega obdobja vsako leto povišujejo pogoji, ki jih moramo izpolniti za pridobitev starostne pokojnine, se pravi dopolnjena starost in pokojninska doba.

Še daljša pot do javne pokojnine

V letu 2018 se tako podaljšuje obdobje, ki se upošteva za izračun pokojninske osnove. V preteklem letu so se upoštevale osnove iz katerih koli najugodnejših zaporednih 23 let zavarovanja od leta 1970 dalje, v letu 2018 pa se bo upoštevalo 24 let.

Za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine v letu 2018 morata biti hkrati izpolnjena pogoja starosti in pokojninske dobe, in sicer za ženske: starost 59 let in osem mesecev, kar je štiri mesece več kot lani, za pokojninsko dobo 40 let brez dokupa, kar prav tako pomeni štiri mesece več kot lani. Pri starosti 64 let za ženske je dodanih šest mesecev glede na leto 2017, pokojninska doba mora biti najmanj 20 let. Pri starosti 65 let je pri ženskah enako kot leto prej, v pokojninsko dobo pa se šteje najmanj 15 let zavarovalne dobe.

Moški so pri starosti 60 let dobili dodatne štiri mesece glede na preteklo leto v primeru 40 let pokojninske dobe brez dokupa, za starost 65 let za moške pa je ostalo nespremenjeno in se šteje za pokojninsko dobo pri tej starosti najmanj 15 let zavarovalne dobe.

Pravico do starostne pokojnine je v določenih primerih možno pridobiti tudi pri nižji starosti. Predpisane starosti je možno znižati zaradi skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, služenja obveznega vojaškega roka in zaradi vstopa v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti za ves čas trajanja obveznega zavarovanja do dopolnjenega 18. leta starosti.