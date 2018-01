36 avtomobilov se je podalo v boj za lovoriko, v finale se jih je uvrstilo pet. Te ste določili bralci in gledalci sodelujočih medijev, vaše glasove za prvo peterico v vsakem mediju pa smo »pretopili« v točke (6, 4, 3, 2 in 1). Njihov seštevek je v finale poslal škodo kodiaq, VW pola, peugeota 5008, hondo civic in mazdo CX-5, ki so tja v tem vrstnem redu potovali vsak s svojim paketom točk (spet po vrsti 6, 4, 3, 2 in 1). Te so naposled sestavljale osmino končnih točk, preostalih sedem pa smo prispevali novinarji prav toliko sodelujočih medijev. Glede finalistov se je »zapletlo« le pri petem, saj sta imela alfa romeo stelvio in mazda CX-5 enako število točk (9), a je imela prva manjše skupno število glasov (821:1165), zato se je v finale uvrstila mazda.

21.099 glasovnic ste ljubitelji avtomobilizma tokrat skupno poslali ali oddali po spletu, od tega največ bralci Dnevnika in Nedeljskega dnevnika, 5260, veliko večino na dopisnicah – po pošti ste poslali dobro polovico vseh glasovnic sodelujočih medijev (4769 od 9460).

3,71 m je bila dolžinska mera VW pola leta 1996, ko je prvič postal avto leta, s čimer mu pripada naziv dimenzijsko najmanjšega zmagovalca izbora v zgodovini. Najdaljši zmagovalec je bil na drugi strani audi A6 iz leta 1998, ki se je ponašal z dolžino 4,79 metra.

1996. leta, ko je bil izbor na sporedu četrtič, je v njem prvič sodeloval Dnevnik in s tem naši bralci. Tri leta prej so bili (ustanovni) sodelujoči mediji trije (reviji Avto in šport ter Motorevija in Val 202), letos pa je skupno sodelovalo že enajst medijev, ki zaradi tega, ker nekateri spadajo pod isto medijsko hišo, v finalu prispevajo sedem kompletov glasov.