Nič čudnega, ko pa se športni terenec predstavlja v prenovljeni podobi, za nameček je tudi tehnološko nadgrajen. Duster, ki je sicer na cesto prvič zapeljal leta 2009, je lani osvojil srca 1351 Slovencev. V novi generaciji v dolžino meri 4,34 metra, prtljažna luknja pa pogoltne 445 litrov. Oborožen je z nekaj pripomočki, ki jih prej nismo bili vajeni, kot sta na primer sistem kamere z več pogledi in pa pametna kartica namesto ključa. Ko je govor o motorjih, stavijo na dva bencinska (SCe 115 in TCe 125) in dva dizelska (dCi 90 in dCi110), le najšibkejši dizel je na voljo zgolj z dvokolesnim pogonom, preostali ponujajo tudi štirikolesnega, najmočnejši dizel lahko razvaja tudi s samodejnim menjalnikom.

Na voljo je tudi različica na utekočinjeni naftni plin. Slovenske cene se začno pri 12.990 evrih (1,6 SCe essential), del serijske opreme so tudi zračne blazine, ABS, ESP, električni pomik prednjih stekel, daljinsko centralno zaklepanje, ročna klimatska naprava in potovalni računalnik. Najdražja je različica 1,5 dCi 4x4 prestige, ki za 18.990 evrov ponuja tudi 17-palčna lita platišča, zadnje parkirne senzorje in kamero za vzvratno vožnjo, samodejno klimatsko napravo in multimedijski sistem s 7-palčnim zaslonom na dotik.