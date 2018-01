Kritika filma Mesto svetlobe: Temačna poetika TEŠ

O termoelektrarnah smo vajeni poslušati in brati v različnih kontekstih, vendar bi le stežka pričakovali, da so lahko tudi povezovalni člen dokumentarnega filma o štirih intimnih družinskih zgodbah. Mesto svetlobe, dokumentarni film mladega filmskega ustvarjalca Marka Kumra - Murča , ki v središče postavi Šoštanj in njegovo termoelektrarno, s tem jasno pokaže, da družbene, politične in okoljske problematike ne obstajajo v vakuumu, temveč ključno vplivajo predvsem na vsakdanje življenje ljudi – četudi je lahko njihov vpliv, ki se lahko razteza čez desetletja, morda včasih manj opazen.