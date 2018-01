Ker je avtomobilov na cestah vse več – samo v Sloveniji več kot milijon osebnih vozil – je posledično vse več tudi okvar, saj elektronika, brez katere si danes sodobnega avtomobila ni več mogoče zamisliti, ni vsemogočna. Ko pa pride do okvare, si lastniki želimo le eno – da bo naš štirikolesni prijatelj znova zdrav in pripravljen na vožnjo. A pri tem velja podobno kot v zdravstvu: brez krajših čakalnih dob ne gre.

Dejstvo je, da mehanikov, sploh tistih, ki so vrhunsko podkovani, primanjkuje, čeprav je zadnja leta za ta poklic nekaj več zanimanja mladih. Ti so očitno ugotovili, da gre za poklic, ki ima prihodnost, pa tudi plačilo dobrega tisočaka za slovenske razmere ni ravno borno, čeprav bi bilo lahko glede na zahtevnost dela tudi višje. Z zaposlitvijo zaradi velikega povpraševanja ni težav, samo delo pa ni več tako umazano in fizično naporno, kot je bilo včasih. Seveda pa je vsej pomoči računalnikov navkljub avto ob okvari še vedno treba do neke mere razdreti.

Gre za poklic, ki združuje znanje s področij strojništva, mehatronike, elektrike, elektronike, računalništva in diagnostike. Zato ne čudi, da dobrega mehanika naredijo izkušnje. Pri tem se vsaj po mnenju nekaterih v stroki zatakne, saj naj šole ne bi dovolj dobro opravljale svojega dela, zato osnovno znanje fantov, ki končajo šolanje, ni ravno blesteče, mnogi, ki končajo šolanje, pa na koncu tega poklica sploh ne opravljajo. V nasprotju z dijaki, ki prihajajo iz družin z domačimi avtomehaničnimi delavnicami in imajo večji interes za izobraževanje, pozneje pa so tudi uspešnejši.

Razvoj sodobnih tehnologij seveda močno vpliva na poklic mehanika, ki na neki način postaja tudi programer. Električna vozila in vozila, sposobna avtonomne vožnje, od mehanikov zahtevajo, da prilagodijo prostor, v katerem jih bodo popravljali, saj obstaja nevarnost udara visoke napetosti, tudi orodja in druga oprema so drugačni. Vse skupaj zahteva dodatna finančna sredstva, od mehanika pa stalno strokovno izobraževanje in zavedanje, da ob svojem posegu odgovarja za udeležence v prometu, zato mora biti delo opravljeno kakovostno.

V poplavi poklicev, ki se jim v prihodnosti obeta izumrtje, se omenja tudi poklic avtomehanika, saj naj bi njegovo delo vsaj do določene mere opravljali roboti, kljub temu pa se zdi, da brez izkušene roke in ostrega očesa mehanika pri popravilu ne bo šlo. Ne glede na to, ali bo to delo opravljal robot ali človek, bodo delavnice polne, saj bo avtomobilov, takšnih ali drugačnih, na cestah vse več. Vse dokler ne bomo za prevoz na krajših razdaljah začeli uporabljati vozil, ki lahko tudi letijo. A to je že druga zgodba, ki se bo začela pisati šele čez desetletja.