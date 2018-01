Toyota proace verso: Deviška zunanja podoba in vreče krompirja

Pred približno stoletjem je bilo povsem običajno, da so imele družine tudi po šest in več otrok, pa so vseeno nekako shajale in predvsem preživele. Pomembno jim je bilo le, da so imeli otrokom kaj dati v usta in da so bili oblečeni. Danes so že družine z več kot tremi otroki bolj redke. Nič čudnega, ko pa otroci stanejo veliko in si jih Slovenci, pa naj se sliši še tako grdo, težko privoščijo. Velike družine so kljub veselju, ki vlada v njih, soočene s številnimi težavami in ena izmed njih je mobilnost. Kako razvoziti pet in več otrok v šolo ali skupaj z njihovo prtljago na dopust, je za marsikaterega družinskega očeta velik izziv, ki pa na srečo ni nerešljiv. Enega izmed odgovorov ponuja Toyota, imenuje pa se proace verso.