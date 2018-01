Tako kot naslovnica zadnje številke nemške revije Der Spiegel, ki poleg ameriškega Tima slovi po neposrednih naslovnicah na temo Trumpa. Tako so ga denimo že prikazali z nožem v eni in obglavljenim Kipom svobode v drugi roki. Tokrat pa je Trump zadnji, se pravi opičji člen v evoluciji človeka.

Za te neverjetne oziroma brutalne naslovnice, kot so jih opisali ameriški mediji, je kriv kubanski politični azilant v ZDA Edel Rodriguez. Ilustrator je kot begunec v Ameriko prišel leta 1980, ko mu je bilo devet let. Že na univerzi je zaslovel kot izjemen ilustrator in s 26 leti je postal najmlajši umetniški direktor Tima, kar je ostal vse do leta 2008, ko se je želel bolj posvetiti le ilustracijam. Njegove naslovnice objavljajo najbolj cenjeni mediji na svetu. Za zadnjo Spieglovo naslovnico pa je v intervjuju za Co.design dejal, da je o njej sanjal pred devetimi meseci, a se mu je tedaj zdela preostra. Tako je le čakal pravi čas za objavo. Kot trdi, njegove naslovnice niso satira, temveč resne interpretacije sveta tega trenutka. Za njegove ilustracije je tudi značilno, da predsednika vedno nariše brez obraznih potez, le z usti in lasmi.