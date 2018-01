Kot je bilo predvideno, se je uresničevanje projekta začelo z urejanjem družinskega parka pri Novih Fužinah. Izvajalci so do zdaj postavili igrala, grobo uredili poti na območju igrišča, zasadili vsa sadna drevesa in grmovnice. Pripravili so tudi že parkirišče za invalide in pot do parkirišča.

V naslednjem koraku bodo dokončali igrišče, postavili table, asfaltirali parkirišče in poti do njega ter popravili asfaltno pot med igriščem. Posejali bodo travo in naredili peščeno pot mimo mestnega sadovnjaka proti Portalu. Zaradi vremenskih razmer so dela trenutno prekinjena, toda takoj ko bodo temperature primernejše in teren suh, bodo delali naprej, sporočajo iz Mestne občine Ljubljana.

Končali bodo predvidoma v marcu; iz Mestne občine Ljubljana so nam sporočili, da bo odprtje tega dela parka enkrat spomladi.