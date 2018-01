Znano je, da adolescenca ne traja pri vseh mladostnikih enako dolgo, dolgo časa pa je bilo splošno sprejeto, da traja do 19. leta. Zaradi vse večjih družbenih sprememb pa so se znanstveniki znova posvetili razmisleku o tem, kako dolgo pravzaprav traja adolescenca. Ker se mladi čedalje dlje izobražujejo, se odraslo življenje pomika na višjo starost. Tako so prišli do zaključka, da se adolescenca prične okoli desetega in traja do 24. leta starosti. Drugi znanstveniki ob tem opozarjajo, da bi lahko zaradi tovrstnih sprememb v dojemanju adolescence prišlo do »tveganja za še večjo infantilnost mladih ljudi«.

Puberteta se začenja hitreje kot nekoč Za začetek pubertete velja, ko začne del možganov, znan kot hipotalamus, sproščati hormone, ki povzročijo številne telesne in duševne spremembe. Če se je še ne tako dolgo nazaj puberteta začenjala okoli štirinajstega leta, se dandanes zaradi bolj kakovostne hrane in drugih dejavnikov prične precej hitreje, že okoli desetega leta. Kot posledica se je povprečna starost, pri kateri dobijo deklice prvo menstruacijo, v zadnjih 150 letih spustila za štiri leta. Kot navaja BBC, obstajajo tudi biološki argumenti za podaljšanje obdobja, ko je človek v puberteti. Znanstveniki denimo ugotavljajo, da se možgani razvijajo še po dvajsetem letu, prav tako se modrostni zobje pri mnogih pojavijo šele sredi dvajsetih. Tudi za družino in poroko se mladi odločajo precej kasneje kot nekoč. Profesorica Susan Sawyer, direktorica centra za zdravje mladostnikov na Royal Children's Hospital v Melbournu je dejala, da mladi po zakonu pri osemnajstih prevzamejo pravice in dolžnosti odraslih oseb, čeprav do resnične odraslosti pride kasneje. Profesorica Sawyer tako pravi, da so zamik partnerstva, starševstva in ekonomske neodvisnosti znaki, da se je obdobje adolescence raztegnilo. Toda vsi se s podaljšanjem adolescence ne strinjajo. Sociolog Jan Macvarish, ki se ukvarja s sociologijo starševstva pravi, da so »starejši otroci in mladi pri lastnem razumevanju sebe podvrženi temu, kako jih družba razume in kaj pričakuje od njih. To je za oblikovanje mlade osebe pomembnejše kot biološke lastnosti,« je prepričan.