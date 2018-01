Skakalne iskrice

Med uradnimi osebami svetovnega prvenstva sta dva Slovenca. Marko Mlakar je pomočnik tehničnega delegata Bertija Palsruda iz Norveške, ki je znan po tem, da ne dovoljuje ekstremno dolgih poletov. Boštjan Ahačič je eden izmed šestih sodnikov.

Žiga Jelar, ki je kot šesti skakalec izpadel iz slovenske ekipe, je bil danes predskakalec, zvečer pa je z direktorjem SZS Francijem Petkom odpotoval domov.

Slovenija ima s povprečjem 24 let in 129 dni najmlajšo reprezentanco na prvenstvu. Med petimi najmlajšimi so kar trije Slovenci: 1. Domen Prevc – 18 let in 229 dni, 2. Alex Insam (Ita) – 20 let in 31 dni, 3. Žiga Jelar – 20 let in 89 dni, 4. Eetu Nousiainen (Fin) – 20 let in 265 dni, 5. Tilen Bartol – 20 let in 277 dni.

Ker je zbolel, nemške reprezentance s trenerske tribune ne vodi glavni trener Werner Schuster, ampak že dva dni njegov pomočnik Christian Walker.

Avstrijec Michael Hayböck si je ob padcu v prvi seriji poškodoval komolec in prvenstvo je zanj končano.

Na dosedanjih 24 svetovnih prvenstvih v poletih so na enajstih izvedli vse štiri serije (zadnjič 2010 v Planici), na štirih tri in na devetih le dve seriji. Za podelitev kolajn je dovolj že ena serija.