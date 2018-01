Ideologija – a katera?

Ideologije same po sebi ne razumem kot problema, težave. Premišljujem jo kot politični in filozofski koncept; kaj je tisto, o čemer ljudje razmišljajo in govorijo s prepričanjem, v kaj verjamejo in komu verjamejo. Zavedam pa se problema slepe vere, praznoverja in zmotnih prepričanj. Podobno gledam na ideološkost. Dojemam jo kot izziv; kako odločevalci, vplivneži in privilegiranci uporabljajo ideologijo kot tehniko javnega delovanja, kako močno ideološke teme in ideološka retorika prežemajo javno sfero, kako uspešni so ljudje