Subjektiv: Javna tiha diplomacija

Medtem ko se je med slovenskimi in ameriškimi politiki v zadnjem obdobju opazno in pomenljivo zreduciral dialog na visoki ravni, Hrvati v stike in v obiske ZDA vlagajo veliko naporov, v skladu s svojo usmeritvijo grajenja statusa najpomembnejšega ameriškega zaveznika v regiji. Tako se je ta teden kar s posredno pomočjo hrvaškega notranjega ministra izvedelo za ponudbo ZDA, da se lahko vključijo v iskanje dogovora med Slovenijo in Hrvaško glede spora o arbitraži oziroma meji, kot je po poročanju Hine po srečanju z Davorjem Božinovićem dejal pomočnik ameriškega zunanjega ministra za Evropo in Evrazijo Wess Mitchell. Ta je na položaju od oktobra in pod njegovo pristojnost spadata tudi srednja Evropa ter zahodni Balkan, za ti območji pa ima tudi posebnega namestnika. Hrvaška z možnostjo posredništva ZDA verjetno ne bi imela težav, prej nasprotno, saj bi lahko bila protiutež slovenskim zahtevam, da to vlogo igra evropska komisija, skupaj z njenimi precej jasno izraženimi stališči, da je treba arbitražno odločbo o meji spoštovati.