Boris Dežulović: 552-764

Davno pred Yahoojem in Googlom je obstajala telefonska številka 981. Oglasila se je tovarišica z Informacij, ki je potrpežljivo poslušala kakšno vaše prismojeno vprašanje: v bolj prismojenem primeru, kdaj gre zadnji trajekt iz Vladivostoka v Donghae, v kakšnem bolj razumnem pa na primer, kako se je v Mojstru in Margareti imenoval pes Poncija Pilata. Ko sem bil majhen, sem delo na Informacijah – ob astronavtih – imel za najbolj razburljiv poklic na svetu. Nisem pa sanjal samo o pisarni, polni enciklopedij, slovarjev, zemljevidov in s črnim telefonom, na katerega kličejo radovedne glave in pijanci, ki v gostilnah stavijo, kako je ime psu Poncija Pilata v Mojstru in Margareti.