In plesišče Kluba K4 je res napolnilo okrog 200 žensk. »Mediji so se še dolgo ukvarjali s to šokantno informacijo. A jaz sem se med odklonskimi takoj našla, karkoli je že to pomenilo. Počutila sem se varno,« pove v smehu pisateljica in sociologinja Suzana Tratnik, ena od pionirk lezbičnega gibanja.

Ko so lilitke ustanavljale podskupine, se je nemudoma vpisala v literarno, v zvezi z lezbično je imela še nekaj dvomov, ki so hitro dočakali svoj bridki konec. Prvi (in zadnji) sestanek lezbične podskupine se je tako zgodil v ljubljanski restavraciji Rio.