Tožilstvo, ki je za obtoženca zahtevalo sedem let in dva meseca zapora, je trdilo, da je Körber zagovarjal enaka skrajna desničarska stališča kot strelec, 18-letni David Ali Sonboly, vedel za njegove načrte in je zato soodgovoren za njegove zločine, poročajo tuje tiskovne agencije.

Sorodniki žrtev, ki so bili stranka v postopku, so za obtoženca zahtevali 11 let zapora. Körber je dejanje priznal in obžaloval. »Nikoli nisem želel tega. Izjemno mi je žal za to, kar se je zgodilo,« je dejal danes na sodišču.

Policija je Körberja aretirala avgusta 2016. Izsledili so ga na svetovnem spletu in ga zvabili v lažen posel z orožjem. Körber in Sonboly sta se spoznala na »temnem spletu«, ki ga za svoje nezakonite dejavnosti uporabljajo tudi kriminalci.

18-letniku je prodal pištolo in strelivo, ki ju je mladenič iranskega porekla nato uporabil v strelskem pohodu, med katerim je ubil devet ljudi in jih pet ranil, nato pa je naredil samomor.