Aksel Lund Svindal je spesnil novo alpsko smučarsko pravljico na najprestižnejšem koncu tedna na avstrijskem Tirolskem. Superveleslalom v Kitzbühelu je sicer danes dobil že tretjič v karieri ter dosegel 35. zmago v svetovnem pokalu, 16. superveleslalomsko. Zanimiva je predvsem pot do novega uspeha. Predlani je namreč dobil superveleslalom na znameniti progi Streif in bil prvi favorit za smukaško zmago. Naslednji dan je grdo padel in si potrgal kolenske križne vezi, ta teden pa se je po dveh letih znova vrnil v Kitzbühel. In to zmagovito.

Ker organizatorjem v tem tednu nagaja vreme, so superveleslalom izpeljali brez spodnjega dela, ki je po veliki količini padavin precej načet. Start so prestavili za uro in pol, kljub skrajšani različici pa je bila tekma izjemno zanimiva. Svindalu je uspela vožnja, ob kateri se je zdelo, da ga tekmeci ne bi prehiteli ves teden, tudi če bi šel vsak lahko v idealnih razmerah desetkrat na start. Kjetil Jansrud se je znova najbolj približal slovitemu rojaku, a ne na manj kot pol sekunde zaostanka. Avstrijsko čast je s tretjim mestom rešil Matthias Mayer, lanski zmagovalec superveleslaloma v Kitzbühelu.

»Zmaga v Kitzbühelu mi pomeni veliko, ker dokazuje, da sem na pravi poti,« je bil skromen Aksel Lund Svindal. Norvežan bi dal bržčas vse tri kitzbühelske superveleslalomske zmage za eno smukaško, ki je na najtežji progi na svetu še ni dosegel. »Danes nas čaka težka preizkušnja. Snežne podlage se menjajo, težko je predvideti, kakšna bo tokrat. Vemo le, da ne bo takšna kot na torkovem treningu. A to je pač čar Kitzbühela, kjer vse nas zanima le, kdo bo najhitrejši v cilju,« pravi Svindal. Start današnjega smuka bo ob 11.30, jutrišnji slalom pa se bo na prvi progi začel ob 10.30, na drugi pa tri ure pozneje.

Kline in Čater do točk Dvajseto mesto Boštjana Klineta in 23. Martina Čatra je slovenska bilanca prvega dela kitzbühelske trilogije. Kline potrjuje napovedi, da bo v nadaljevanju sezone več tvegal. Davek je plačal na torkovem treningu smuka, kjer je grdo padel. Poguma očitno ni izgubil, saj je odločno napadel tudi danes, a naredil večjo napako že v zgornjem delu proge. Dokazal je, da se je sposoben uvrstiti med najboljšo deseterico, kar bo moral potrditi še z rezultati. Čater je v ravninski del nesel prenizko hitrost, tako da ni mogel izkoristiti znanja drsenja. Druga Slovenca na startu sta smučala v skladu z dosedanjim delom sezone. Klemen Kosi je bil znova prepočasen za uvrstitev med dobitnike točk, Tilen Debelak pa ima še premalo znanja in kilometrine ter preslabo startno številko za vidnejše rezultate. »Ne iščem izgovorov, a smo imeli nekaj športne smole. Superveleslalomski rezultati kažejo, da smo v tej disciplini bližje najboljšim kot v smuku. Kline sicer čuti bolečine po padcu, a dobro funkcionira. Upam, da mu bo dal superveleslalomski nastop polet na današnjem smuku. Verjamem, da lahko s Čatrom napadeta vidne uvrstitve. Glede na to, da naj bi se ponoči temperature spustile, se obeta težak smuk,« ocenjuje in pričakuje glavni slovenski trener hitrih disciplin Peter Pen.

Tekmovalno slovo Julie Mancuso Soffia Goggia je po Bad Kleinkirchheimu dobila drugi smuk zapored. Danes je tekmice ugnala v Cortini d'Ampezzo ter poskrbela za italijansko navdušenje ob zmagi na najprestižnejši preizkušnji sezone. 25-letna Italijanka je presenetila Lindsey Vonn, prvo favoritinjo, ki je dobila oba treninga. S tretjim mestom je vnovič navdušila Mikaela Shiffrin, ki potrjuje, da je postala vsestranska smučarka, saj blesti tudi v hitrih disciplinah na najtežjih strminah sveta. Goggia se je v tej sezoni petič uvrstila na zmagovalni oder, poleg dveh zmag pa je dosegla še drugo in dve tretji mesti, tudi na veleslalomu v Kranjski Gori. Danes bo v Cortini še en smuk (ob 10. uri), jutri pa superveleslalom (ob 11.45). V Cortini d'Ampezzo se je od alpskega smučanja poslovila Julia Mancuso. Američanka zadnje sezone ni tekmovala, saj je imela težave s kolkoma, po operacijah pa se nikoli ni več vrnila na pota stare slave. Julia Mancuso je osvojila štiri olimpijske kolajne, vrhunec je doživela z naslovom olimpijske veleslalomske prvakinje leta 2006 v Torinu. V času aktivne kariere ni polnila le športnih strani, saj je bila aktivna na številnih področjih. V alpski smučarski karavani je imela precej partnerjev, najbolj znana je bila večletna zveza z Akslom Lundom Svindalom. V zadnjih letih se je pojavljala v medijih zaradi bankrota, tako da je prek družbenih omrežij zbirala denar za operacije. Po Tofani se je zadnjič spustila v dresu Wonder Woman ter požela velik aplavz.

Kitzbühel v številkah Superveleslalom za moške: 1. Svindal 1:30,72, 2. Jansrud (oba Nor) +0,50, 3. Mayer +0,56, 4. Reichelt (oba Avs) +0,57, 5. Theaux (Fra) +0,70, 6. Feuz (Švi) +0,83, 7. Fill (Ita) +0,92, 8. Sander (Nem) +1,13, 9. Giezendanner (Fra) +1,21, 10. Kriechmayr (Avs) +1,29, 20. Kline +1,73, 23. Čater +2,27, 39. Kosi +3,89, 41. Debelak (vsi Slo) +4,80. Svetovni pokal – superveleslalom: 1. Jansrud 260, 2. Svindal 214, 3. Kriechmayr 200, 4. Reichelt 186, 5. Franz (Avs) 172, 20. Kline 45, 24. Čater 33. Svetovni pokal – skupni vrstni red (po 23 tekmah): 1. Hirscher (Avs) 974, 2. Kristoffersen (Nor) 800, 3. Jansrud 639, 4. Svindal 634, 5. Pinturault (Fra) 588, 33. Kranjec 169, 47. Čater 104, 56. Kline 77, 84. Hadalin 34, 91. Kosi 26, 142. Hrobat (vsi Slo) 3.