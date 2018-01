Rešitev v obliki bevskajočih, hrzajočih in cvilečih vlakov je plod dolgotrajne kampanje za zmanjšanje števila povoženih živali, zaradi česar je prihajalo do zamud v potniškem prometu. Zvočni sistem je zasnovan tako, da najprej tri sekunde oddaja zvok, kakršnega oddajajo jeleni, in na ta način pritegne pozornost divjadi, nato pa zvoku sledi dvajset sekund pasjega laježa. To zadošča, da se divjad prestraši in požene v beg. Kot navaja Times, se je število divjih živali ob tirih znižalo za 40 odstotkov.

Pregovorno točni japonski vlaki so – večinoma zaradi povožene divjadi na tirih – v letu 2016 več kot šeststokrat zamujali za več kot 30 minut.