Nadal v Melbournu še naprej v brezhibni formi

Številka ena svetovnega tenisa Rafael Nadal na odprtem prvenstvu Avstralije nadaljuje uspešne nastope. V dvoboju tretjega kroga je Španec proti 28. nosilcu, Damirju Džumhurju iz Bosne in Hercegovine, po uri in 50 minutah igre izgubil le pet iger in zmagal s 6:1, 6:3 in 6:1.