Moška tekma v Kitzbühlu prestavljena na 13.00

Prireditelji današnjega superveleslaloma alpskih smučarjev za svetovni pokal v Kitzbühlu so zaradi slabih vremenskih razmer sporočili, da so start tekme prestavili na 13. uro. Megla in dež pomenita tudi, da bodo smučarji startali na skrajšani progi, so še sporočili organizatorji.